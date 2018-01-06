Brezilya’da polis grevleri nedeniyle afet durumu ilan edildi

SAO PAULO (AA) - Brezilya’nın Rio Grande do Norte Eyalet Valisi Robinson Faria, polis grevi ve artan şiddet olayları nedeniyle afet durumu ilan etti.

Yerel basına konuşan Faria, eyalette 180 günlük afet durumu ilan edildiğini belirterek, "İstatistik Ofisi ve Kamu Güvenliği ve Sosyal Savunma Sekreterliği tarafından gönderilen veriler ve polis faaliyetlerinin felce uğramasından kaynaklanan şiddet düzeyindeki artış göz önüne alındı." dedi.

Afet durumuna ilişkin yayınlanan kararnameye göre, durum devam ettiği sürece kamu idaresinin doğrudan veya dolaylı tüm malları, hizmetleri ve çalışanları, kamu güvenlik sisteminin gerekli hizmetlerini sunmak için kullanıma hazır bulunacak.

Eyaletteki polis ve itfaiyecilerin 19 Aralık’ta başlayan grevi sonrasında bölgedeki suç oranlarında ciddi artış görülmüştü.

Federal hükümet, kamu güvenliğinin sağlanması için eyalete 2 bin 800 asker göndermişti.