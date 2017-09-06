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Brezilya'da sarıhumma salgını sona erdi

SAO PAULO (AA) - Brezilya, son dokuz ay içinde 261 kişinin ölümüne neden olan sarıhumma salgınının sona erdiğini duyurdu.Sağlık Bakanlığı, sivrisineklerin taşıdığı virüsün yol açtığı sarıhumma hastalığına son olarak haziran ayında...

Brezilya'da sarıhumma salgını sona erdi

SAO PAULO (AA) - Brezilya, son dokuz ay içinde 261 kişinin ölümüne neden olan sarıhumma salgınının sona erdiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, sivrisineklerin taşıdığı virüsün yol açtığı sarıhumma hastalığına son olarak haziran ayında rastlandığını ve ülkede sarıhumma salgınının sona erdiğini açıkladı.

Bakanlık, son dokuz ayda toplamda 777 kişide sarıhumma vakası görüldüğünü ve bunlardan 261'inin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Salgından etkilenen bölgelerde hedeflenen yüzde 95'lik ortalama aşılama oranının yüzde 60 civarında kalması nedeniyle aşı çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Daha önce risk altında olmayan ve aşılama oranlarının düşük olduğu bölgelerde de meydana gelen hastalık nedeniyle Brezilya hükümeti, sarıhumma salgınına karşı 36,7 milyondan fazla doz aşı göndererek büyük bir aşı kampanyası başlatmıştı.




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Anahtar Kelimeler:
BrezilyaSarıhumma
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