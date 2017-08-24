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Brezilya'da tekne battı: 22 ölü

Batan 129 yolculu tekneden 21 kişi sağ kurtarılırken 22 kişinin cesedine ulaşıldı. Kazada kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor.

Brezilya'da tekne battı: 22 ölü

SAO PAULO - (AA) - Brezilya'da Itaparica Adası yakınlarında tekne battı. 129 yolcudan 21'inin kurtarıldığı kazada 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Deniz Kuvvetleri 2. Bölge Komutanı Flavio Almeida'nın yaptığı açıklamaya göre, Bahia eyaletinde Mar Grande-Salvador seferini yaparken Itaparica Adası yakınlarında 129 yolcusuyla batan teknedeki 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 21 kişi sağ kurtarıldı. Almeida, kazada kaybolanları arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Itaparica Adası'ndaki Vera Cruz Belediyesinden yapılan açıklamada, Mar Grande'den kalkan yolcu teknesinin, Vera Cruz Limanı'ndan ayrıldıktan 1,5 saat sonra acil durum çağrısında bulunduğu, bunun üzerine bölgeye 3 kurtarma botu gönderildiği belirtildi.

Öte yandan Bahia Valisi Rui Costa, eyalette 3 gün yas ilan edildiğini açıkladı. Costa, "Eyalet hükümeti, tüm imkanlarını mağdurlara yardım etmek için harekete geçirdi. Ben şahsen bu operasyonu ilk andan itibaren takip ediyorum ve gerekli tüm adımlar atıldı." ifadesini kullandı.

Xingu Nehri'ndeki tekne kazasında ölü sayısı 21'e yükseldi

Para eyaleti kamu güvenlik biriminden yapılan açıklamada, Xingu Nehri'nde dün batan "Comandante Ribeiro" adlı yolcu teknesinde yaşamını yitirenlerin sayısının 21'e yükseldiği ifade edildi.

Santarem'den Para eyaletinin Vitoria do Xingu bölgesine gitmek için hareket eden Comandante Ribeiro, Porto do Moz kenti yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebepten batmıştı.

Muhabir: Ömer Yetkin Acar

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