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Brezilya'da virüs 170'den fazla yunusun canına mal oldu

Rio de Janeiro kıyılarına yaklaşık 40 gündür karaya vuran 170'den fazla yunusun ölümüne "cetacean morbillivirus" adlı virüsün neden olduğunu açıkladı.

Brezilya'da virüs 170'den fazla yunusun canına mal oldu

SAO PAULO (AA) - Brezilyalı bilim adamları, Rio de Janeiro eyaletinin kıyısında yaklaşık 40 gündür karaya vuran 200'e yakın yunusun ölümüne "cetacean morbillivirus" adlı virüsün neden olduğunu açıkladı.

Rio de Janeiro Devlet Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesinden yapılan açıklamada, cetacean morbillivirus virüsünün, kasım ayının sonundan bu yana Sepetiba Körfezinde 170'ten fazla gri yunusun ölümüne yol açtığı belirtildi.

Virüsün, deniz memelilerinin bağışıklık sistemine zarar verebildiği kaydedildi.

Körfez, Rio de Janeiro kentine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Salgının nedeni henüz bilinmiyor.

Muhabir: Zehra Ulucak

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