Brezilya'da Xingu Nehri'ndeki tekne kazası

SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın Para eyaletindeki Xingu Nehri'nde salı günü batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

Para Eyaleti Kamu Güvenliği Müdürlüğü, salı günü Xingu'da batan Capitao Ribeiro adlı teknedeki 8 yaşındaki bir kız ile 3 yaşındaki bir erkek çocuğun cansız bedenlerinin bulunmasıyla kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 23'e çıktığını açıkladı.

Kazada kaybolan 2 kişi için üçüncü gününe giren kurtarma çalışmaları da itfaiye, liman ve deniz kuvvetleri ekiplerinin katılımıyla, helikopterlerin desteğinde devam ediyor.

Bu arada, Eyalet kamu hizmetlerini düzenleme ve kontrol dairesi yetkilileri, batan teknenin yolcu taşıma izninin olmadığını belirtti.



- Yanlış bilgilendirme ve yasa dışı yolcu taşıma

Kazada, teknedeki 27 kişi kurtarılmıştı.

Teknenin kaptanı Almeida da Silva, kazanın olduğu gün Deniz Kuvvetleri yetkililerine teknede sadece 2 yolcu olduğu bilgisini vermiş, askeri polise verdiği ifadesinde de teknede yaklaşık 50 yolcu olduğunu söylemişti. Silva ayrıca, teknenin Deniz Kuvvetleri'nin izin verdiğinden daha uzun bir rotada seyrettiğini belirtmişti.

Teknenin batmadan önceki son durağı Santarem Limanı'nda ne kadar yolcu aldığı bilinmediği için, eyalet yetkilileri kaza sonrasında yaptıkları ilk açıklamalarda, teknede yaklaşık 70 yolcu bulunabileceğini söylemişti.

Yetkililer, teknede 52 kişi olduğu ihtimali üzerinde duruyor ve arama çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.