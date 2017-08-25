Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması Ordu Alım
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

Brezilya'da Xingu Nehri'ndeki tekne kazası

- Para eyaletindeki Xingu'da salı günü batan teknedeki 2 çocuğun daha cansız bedeninin bulunmasıyla kazada ölenlerin sayısı 23'e çıktı - Teknenin yolcu taşıma izni olmadığı öğrenildi

Brezilya'da Xingu Nehri'ndeki tekne kazası

SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın Para eyaletindeki Xingu Nehri'nde salı günü batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

Para Eyaleti Kamu Güvenliği Müdürlüğü, salı günü Xingu'da batan Capitao Ribeiro adlı teknedeki 8 yaşındaki bir kız ile 3 yaşındaki bir erkek çocuğun cansız bedenlerinin bulunmasıyla kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 23'e çıktığını açıkladı.

Kazada kaybolan 2 kişi için üçüncü gününe giren kurtarma çalışmaları da itfaiye, liman ve deniz kuvvetleri ekiplerinin katılımıyla, helikopterlerin desteğinde devam ediyor.

Bu arada, Eyalet kamu hizmetlerini düzenleme ve kontrol dairesi yetkilileri, batan teknenin yolcu taşıma izninin olmadığını belirtti.

- Yanlış bilgilendirme ve yasa dışı yolcu taşıma

Kazada, teknedeki 27 kişi kurtarılmıştı.

Teknenin kaptanı Almeida da Silva, kazanın olduğu gün Deniz Kuvvetleri yetkililerine teknede sadece 2 yolcu olduğu bilgisini vermiş, askeri polise verdiği ifadesinde de teknede yaklaşık 50 yolcu olduğunu söylemişti. Silva ayrıca, teknenin Deniz Kuvvetleri'nin izin verdiğinden daha uzun bir rotada seyrettiğini belirtmişti.

Teknenin batmadan önceki son durağı Santarem Limanı'nda ne kadar yolcu aldığı bilinmediği için, eyalet yetkilileri kaza sonrasında yaptıkları ilk açıklamalarda, teknede yaklaşık 70 yolcu bulunabileceğini söylemişti.

Yetkililer, teknede 52 kişi olduğu ihtimali üzerinde duruyor ve arama çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BrezilyaTekne Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5