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Brezilya'da yeni yıl gecesi cinayet: 13 ölü

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da, yeni yıl gecesi eski eşinin evini basan kişi intihar etmeden önce 12 kişiyi öldürdü.Askeri yetkili Marta Aurelia, yaptığı açıklamada, Sao Paulo'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Campinas'ta bulunan eve...

Brezilya'da yeni yıl gecesi cinayet: 13 ölü

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da, yeni yıl gecesi eski eşinin evini basan kişi intihar etmeden önce 12 kişiyi öldürdü.

Askeri yetkili Marta Aurelia, yaptığı açıklamada, Sao Paulo'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Campinas'ta bulunan eve yanında taşıdığı silahlarla saldıran kişinin, yeni yılı kutlayan aralarında eski karısı ve 8 yaşındaki oğlu da bulunan eşinin ailesinden 10 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar ettiğini belirtti.

Aurelia, olayda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, ancak bu sayının içinde intihar eden katilin olup olmadığı konusunda henüz bir netlik olmadığını da ifade etti.

Yaralılardan birisinin komşusunun evine kaçarak kurtulduğu kaydedildi.

Komşu Cristiano Machado, gece yarısından biraz önce dışarıdan gelen sesler duyduğunu, ancak havai fişek zannettiğini söyledi.

G1 haber portalında yayınlanan bir videoda, Machado, "Havai fişekleri yani kutlamaları izlemek üzere sokağa çıkmak için kapıyı açtığımızda yaralı bir kişi avluya gelerek yardım istedi." dedi.

Yetkililer, ülkede 2015 yılında genellikle aile içi şiddet nedeniyle her gün ortalama 15 kadının öldürüldüğünü açıkladı.

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BrezilyaCampinasYeni Yıl
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