"Brezilya'da yerlilerin hakları ve çevre hakları saldırı altında"

SAO PAULO (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonu raportörleri Brezilya'daki yerli halkların haklarının ve çevre haklarının saldırı altına olduğunu bildirdi.

Yüksek Komiserlik yerli halkların hakları özel raportörü Victoria Tauli Corpuz, insan hakları savunucuları raportörü Michel Forst, çevre hakları raportörü John Knox ve Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonunun yerli halkların hakları raportörü Francisco Jose Eguiguren Praeli, Brezilya'da son 15 yılda ortalama haftada bir cinayet ile herhangi bir ülkedeki en yüksek sayıda çevre ve toprak savunucuları cinayetinin görüldüğünü duyurdu.

Fiziksel ve kültürel varoluşları için atalarından kalan topraklara bağımlı olan yerli halklar için Brezilya'nın kurumsal ve yasal korumayı güçlendirmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, bunun yerine Brezilya'nın bu korumaları zayıflatmayı düşünmesinin büyükye neden olduğunu belirtti.

Raportör Victoria Tauli Corpuz, 2016'da yaptığı Brezilya ziyareti ile topraklarını geri isteyen yerli halk sayısındaki artışı tetiklemesinin, onları daha fazla şiddete maruz bıraktığını iddia etti.

- Çevre koruması konusunda endişe

BM raportörleri geçen hafta Brezilya Ulusal Meclisinde çevre lisans belgelerini tartışmaya açan bazı kanun tasarılarının çevre korumasını azaltabileceği konusunda endişe duyuyor.

Mecliste önerilen yasa tasarılarından biri, tarım ve hayvancılık projeleri için projenin ihtiyacı, büyüklüğü, konumu ve yerli araziler ya da çevre üzerindeki etkisine bakılmaksızın çevre lisanslarına duyulan ihtiyacın ortadan kaldırılmasını öneriyor.

Raportörler, bu türden korumaları zayıflatmanın, sağlıklı bir çevreye bağımlı olanlar dahil olmak üzere devletlerin insan haklarının korunması seviyesinde geriye gitmemesi yükümlülüğüne aykırı olduğuna dikkati çekti.

Önerilen kanunların, çevrenin korunması, muhafaza edilmesi ile yerli halkların topraklarının ve kaynaklarının verimli kapasitesinin korunmasına ilişkin haklarını garanti altına alan Yerli Halkların Hakları Amerikan Bildirgesi'ne aykırı olduğu da ifade edildi.