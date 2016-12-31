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Brezilya'da Yunan büyükelçinin cesedinin bulunması

- Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Amiridis'in ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımladı - Yunan medyası, büyükelçinin eşi ve onun sevgilisinin gözaltına alındığını duyurdu

Brezilya'da Yunan büyükelçinin cesedinin bulunması

ATİNA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da yanmış bir araçta cesedi bulunan Büyükelçi Kyriakos Amiridis'in ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Brezilya makamlarının, Rio de Janeiro kenti yakınında Nova Iguaçu bölgesinde bulunan cesedin adli tıptaki inceleme sonucu Amiridis'e ait olduğunun belirlendiğini resmen Yunanistan'a bildirdiği ifade edildi.

Yunan dışişleri camiasının, başarılı bir diplomat olan Amiridis'in ölümünden üzüntü duyduğu vurgulanan açıklamada, büyükelçinin yakınlarına taziyede bulunuldu.

- Öldürüldükten sonra aracına taşınıp yakıldığı şüphesi

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Brezilya polisinin Amiridis'in ölümüyle ilgili olduğu şüphesiyle eşi Francoise Amiridis'i ve onun sevgilisi olduğu iddia edilen Sergio Moreira'nın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldığı duyuruldu.

Brezilya medyasına dayandırılan haberlerde, polisin Amiridis'in kaldığı evde öldürüldüğü ve daha sonra aracına taşınarak yakıldığından şüphe ettiği bilgisi paylaşıldı.

Francoise Amiridis, eşinin geçen pazartesi günü kiralık bir araçla nereye gideceğini söylemeden evden ayrıldığını, daha sonra kendisinden haber alınamadığını ifade etmişti. Kiralık araç, geçen perşembe günü içinde bir cesetle yanmış olarak bulunmuştu.

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BrezilyaBüyükelçiYunanistan Dışişleri Bakanlığı
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