Brezilya'daki iklimlendirme fuarına milli katılım

SAO PAULO (AA) - Latin Amerika'nın en önemli iklimlendirme fuarı kabul edilen 20. Uluslararası Soğutma, İklimlendirme, Havalandırma, Isıtma ve Hava Arıtma Fuarı'na (FEBRAVA 2017), Orta Anadolu İhracatçılar Birliğinin organizasyonu kapsamında 6 firma ile milli katılım sağlandı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 50 bin metrekare alanda açılan fuarda 300 katılımcı firma yer alıyor.

Latin Amerika'daki alıcı, montajcı, distribütör, toptancı ve mühendisleri bir araya getiren fuar, katılımcıların teknik bilgilerini geliştirirken pazardaki en yeni tanıtımları, eğilimleri ve yenilikleri birinci elden sunuyor.

Sao Paulo'da cuma günü sona erecek fuarın ziyaretçi sayısının 30 bini aşması bekleniyor.

Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Uzmanı Şeref Canlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FEBRAVA'da birlik olarak üçüncü kez katıldıklarını söyledi.

Türkiye'den 6 firmanın Latin Amerika pazarında da var olmak amacıyla bu etkinlikte yer aldığını belirten Canlı, "200 milyon nüfusu ile Güney Amerika kıtasının en büyük ekonomisi olan Brezilya ile ilişkilerimizi geliştirmek ve ihracat potansiyelimizi artırmak en büyük amacımız. Bu rakamları yukarı çekmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.