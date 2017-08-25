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Brezilya'daki tekne kazası

- Yetkililer kazada ölenlerin sayısını 18 olarak açıkladı

Brezilya'daki tekne kazası

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da Itaparica Adası yakınlarında meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18 olarak açıklandı.

Yetkililer, Salvador kenti kıyısındaki All Saints Koyu'nu geçerken 120 yolcusuyla batan teknede 18 kişinin öldüğünü duyurdu.

Dün yapılan açıklamada, teknede 129 yolcu bulunduğu, 22 kişinin cesedinin bulunduğu belirtilmişti.

Yarbay Flavio Almedia, tekne kazasının ardından Deniz Kuvvetlerinin 21 kişiyi kurtardığını, bazı kişilerin de kendi çabalarıyla kıyıya yüzerek kurtulduğunu söyledi.

Çok sayıda kişinin halen kayıp olduğunu ifade eden Almadia, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, kazayla ilgili soruşturma açılacağını kaydetti.

Öte yandan Bahia Eyaleti Sağlık Departmanından yapılan açıklamada, kazada yaralanan 34 kişinin hastanelerde tedavi edildiği belirtildi.

Eyalet Valisi Rui Costa, eyalette 3 gün yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Brezilya'da 23 Ağustos'ta da Xingu Nehri'nde Comandante Ribeiro adlı yolcu teknesi batmış, kazada 21 kişi yaşamını yitirmişti.

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BrezilyaTekne Kazası
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