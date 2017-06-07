Brezilyalı eski bakan yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

SAO PAULO (AA) - Eski Brezilya Turizm Bakanı Henrique Eduardo Alves, federal polisin Manaus Operasyonu kapsamında, Natal kentinde 2014 Dünya Kupası için yapılan Arena das Dunas Stadyumu'nun inşaatı ile ilgili hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tutuklandı.

Alves'in, karşılıklı iltimaslar sonucu resmi ve gayriresmi olarak siyasi kampanyalara maddi destek vererek stadyum inşaatı dolayısıyla 24 milyon dolarlık (77 milyon Brezilya reali) fazla fatura kesilmesini sağladığı iddia ediliyor.

Rio Grande do Norte Eyaleti Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Telles, düzenlediği basın toplantısında, Rio Grande do Norte Bölgesel Seçim Mahkemesinin eski Turizm Bakanı Alves'in usulsüzlükleri hakkındaki iddiaları reddettiğini ancak Yüksek Seçim Mahkemesinin çekincelerini de ortaya koyarak bunları onayladığını bildirdi.

"Diğer davalarda bile Seçim Mahkemesinin çok kolay şekilde aldatıldığını veya kandırıldığını gördük ki bu da aslında bir kurgu olan hesapların onaylamasıyla sonuçlandı." diyen Telles, OAS inşaat şirketinin politikacılardan Arena das Dunas'ın maliyet verilerini Devlet Denetim Mahkemesine sunmamalarını istediğini dile getirdi.

Başsavcı Telles, Henrique Eduardo Alves'in, seçim bağışları karşılığında OAS ve diğer yüklenicilerin Brezilya Kalkınma Bankasından fon temin etmelerine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Devlet Başkanı Michel Temer'in müttefiki de olan Alves'in, Dilma Rousseff ve Temer yönetimlerinin geleceğinin Federal Yüksek Mahkemede görüşülmeye başlanmasından saatler önce tutuklanması Başkan Temer üzerindeki baskıyı artırıyor.

Hayvansal gıda üretim şirketi JBT'nin sahiplerinden Joeasley Batista, Başkan Temer ile geçen mart ayında yaptığı bir görüşmeyi gizli ses kaydına almıştı. Gizli ses kayıtlarına göre Başkan Temer, Batista'ya hapisteki Eduardo Cunha'nın sessiz kalmasını garanti ediyordu. Batista'nın bu kayıtları yolsuzluk soruşturmasında başsavcılığa vermesi ve bu kayıtların basına sızması ile Federal Yüksek Mahkeme, Temer hakkında soruşturma açılmasına izin vermişti.