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Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Rousseff'ten Batı'ya eleştiri

- Rousseff: - "(Batılı ülkeler) Irak ve Afganistan'da oluşturdukları silahlı çatışmayı Latin Amerika'da da yapacaklar" - "(Azil sürecimin) Görevden alındığım gün olup bittiğini sanmayın" - "Darbenin ilk ayağı benim görevden azledilmemdi"

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Rousseff'ten Batı'ya eleştiri

ANKARA (AA) - Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff, Venezuela konusunda Batı'nın tutumunu eleştirerek, "Irak ve Afganistan'da oluşturdukları silahlı çatışmayı Latin Amerika'da da yapacaklar. (Venezuela'da) Muhalefet de mükemmel olmadığından tartışmak bir sonuç doğurmayacak." dedi.

Rousseff, BBC'ye yaptığı açıklamada, "(Azil sürecimin) Görevden alındığım gün olup bittiğini sanmayın. Çok önce başlamıştı, rakiplerim doğrudan demokratik seçimler yoluyla iktidarın alınmasına izin verdikleri gün başladı. Bu nedenle demokrasi onlar için uygulanabilir değildi." dedi.

Brezilya'nın yolsuzluktan suçlu bulunan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın devlet başkanlığına aday olmak istediğini anımsatan Rousseff, "Darbenin ilk ayağı benim görevden azledilmemdi. Ama ikinci bir ayağı vardı ve bu da Lula'nın başkanlığa aday olmasının önüne geçilmesiydi." diye konuştu.

"Brezilya'nın yeni bir lider ya da değişikliğe ihtiyaç duyduğunu nasıl bilebiliriz?" diyen Rousseff, "Yeni (lider) Hitler olabilir. Bunun garantisi yok. İnsanlar neden Lula'yı tanıyor? Çünkü hükümeti zamanında insanların daha iyi hayatı vardı." diye konuştu.

Venezuela'da nisan ayından bu yana 125'ten fazla kişinin ölümüne yol açan Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti karşıtı gösteriler hakkında konuşan Rousseff, "Maduro, ülkeyi uç koşullarda yönetiyor. Bu durumdan kan dökmeden çıkmanın bir yolunu bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rousseff, Venezuela konusunda Batı'nın tutumunu eleştirerek, "(Batılı ülkeler) Irak ve Afganistan'da oluşturdukları silahlı çatışmayı Latin Amerika'da da yapacaklar. (Venezuela'da) Muhalefet de mükemmel olmadığından tartışmak bir sonuç doğurmayacak." şeklinde konuştu.

Geçen yıl gerçekleşen yolsuzluk karşıtı protestolar sonucu Senato, eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff'i görevinden, önce 6 ay süreyle azletmiş, sonra oylama sonucunda görevinden almıştı.

Ülkede yolsuzluk soruşturması "Araba Yıkama" kapsamında, Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinin eski bir yöneticisi, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasında bulunmuştu.

Temer'e karşı dava açılması için Temsilciler Meclisinde ay başında yapılan oylamada milletvekilleri dava açılmasına izin vermemişti.

Ayrıca Temer, internet üzerinden paylaştığı videoda, komşu ülke Venezuela'da devam eden siyasi krizin endişe verici olduğunu ve ülkesinin, "Venezuela halkının tarafında" olduğunu belirtmiş, "Güney Amerika'da demokratik olmayan alternatifler için daha fazla yer yok." ifadesini kullanmıştı.



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Anahtar Kelimeler:
BrezilyaDilma Rousseff
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