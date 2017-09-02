BRICS Liderler Zirvesi

PEKİN (AA) - Çin'in dönem başkanlığında düzenlenecek BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) liderler zirvesi yarın başlıyor.

Ülkenin güneyindeki Fucien eyaletinde bulunan Şiamın kentinde 5 Eylül'e kadar sürecek zirvede, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve iş dünyasından temsiliciler katılacak.

Çin'in dönem başkanlığını üstlendiği BRICS Zirvesi'nde, küresel ekonomik büyüme, ticaret, yatırım, finansal iş birliği ve iletişim konularına odaklanılacak.

- Şiamın, BRICS dışında beş ülkeyi daha ağırlayacak

Gelişmekte olan ülkelerle diyalog ve görüşmelerin de yapılacağı zirveye bu yıl Mısır, Gine, Meksika, Tayland ve Tacikistan liderleri de davet edildi.

Bu davetin BRICS'in genişlemesi amacıyla yapılmadığını belirten Çinli yetkililer, görüşmelerin "BRICS Plus" adı altında düzenleneceğini kaydetti.

Söz konusu ülkeler, forumun ikinci günü "Gelişmekte Olan Ülkeler ve Yükselen Pazarlar Diyalog Toplantısı"na katılacak. Toplantıya Çin Devlet Başkanı Şi başkanlık edecek.

- Bu yılki tema "Daha Parlak Gelecek için Daha Güçlü Ortaklık"

Zirvenin bu yılki teması "Daha Parlak Gelecek için Daha Güçlü Ortaklık" olarak belirlendi.

Liman kent Şiamın'daki Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek zirveyi 80 ülke ve bölgeden bini aşkın gazeteci takip edecek.

Zirveye Çin ve diğer ülkelerin iş dünyasından 500'den fazla firma ve binden fazla temsilcinin katılması bekleniyor.

BRICS'e üye ülkeler kurulduğundan bu yana dünya ekonomisindeki paylarını yüzde 12'den yüzde 23'e çıkarttı. Bundan dolayı bu yılki zirvede "ikinci altın on yıl" vurgusu yapılacak.

Ayrıca dünyanın en kalabalık iki ülkesini bir araya getiren BRICS, dünya nüfusunun yüzde 47'sini oluşturuyor.

BRICS ülkeleri ilk defa 2006'da Birleşmiş Milletler (BM) 61. Dönem Genel Toplantısı'nda dışişleri bakanları seviyesinde toplanmıştı.

İlk zirve ise 2009'da Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yapıldı. Bugüne kadar 8 zirveyi geride bırakan BRICS ülkeleri, her yıl bir ülkede olmak üzere devlet başkanları seviyesinde bir araya geliyor.

Açılış töreni yarın yapılacak BRICS'in ikinci gününde BRICS İş Konseyi Diyalog Toplantısı, üçüncü gününde ise Gelişmekte Olan Ülkeler ve Yükselen Piyasalar Diyalog Toplantısı gerçekleştirilecek.