BRICS Liderler Zirvesi sona erdi

ŞİAMIN (AA) - Çin’in ev sahipliğinde 3 Eylül’de başlayan BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) Liderler Zirvesi sona erdi.

Ülkenin güneyindeki Şiamın kentinde düzenlenen, 3 binden fazla yerli ve yabancı basın mensubunun takip ettiği BRICS Zirvesi’ne dünya genelinden 80 ülke ve bölgeden bin 200’ü aşkın iş dünyası temsilcisi katıldı.

Zirveye, dünya nüfusunun yüzde 47’sini, dünyanın ekonomik hacminin ise yüzde 23’ünü oluşturan BRICS ülkelerinin liderlerinin yanı sıra BRICS Plus adı altında davet edilen Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gine Devlet Başkanı Alpha Conde ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da katıldı.

Zirve kapsamında yapılan toplantılarda, Kuzey Kore’nin son nükleer denemeleri, terör, yolsuzluk ve ticari korumacılığa tepki gösterilirken, açık ve kapsayıcı dünya ekonomisi ile çok taraflı ticaret sistemine destek verildi.

Toplantılarda, BRICS liderleri ve diğer katılımcı ülke liderleri arasında ticaret, altyapı, ekonomi, siber güvenlik ve e-ticaret konuları masaya yatırıldı.

Toplantılara başkanlık eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS’in açık ve kapsayıcı ekonomiye, çok taraflı ticaret sistemine, kazan-kazan iş birliğine önem vermesi çağrısında bulunurken, çok taraflı anlaşmalarda zor zamanlar geçirildiğine ve iklim değişikliğiyle mücadelede isteksizlik gösterildiğine dikkati çekti.

Geçen 10 yılda dünya ekonomisindeki payını yüzde 12’den yüzde 23’e çıkaran BRICS ülkelerinin bu başarısından "altın on yıl” diye bahsedilirken, BRICS liderlerinden ikinci "altın 10 yıl” için ekonomik ve yapısal reformlar yapmaları ve iş birliğini artırmaları istendi.

BRICS’in gelecek yıl düzenlenecek 10'ncu zirvesinin Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde yapılacağı duyuruldu.