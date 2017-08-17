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Brigitte Macron ilk röportajını verdi

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron: - "Eğer aşkımızı takip etmeseydim hayatımı ıskalamış olacaktım" - "Eşimin tek hatası benden genç olmak"

Brigitte Macron ilk röportajını verdi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, "Eşimin tek hatası benden genç olmak." dedi.

Elle dergisinde yayımlanacak Macron'un, eşi Emmanuel Macron cumhurbaşkanı seçildikten sonra verdiği ilk röportajın özeti Fransız basınıyla paylaşıldı.

Eşiyle onun lise öğretmeniyken tanışan, Macron'dan 25 yaş büyük 64 yaşındaki Brigitte Macron, ilişkileri hakkında, "Eğer aşkımızı takip etmeseydim hayatımı ıskalamış olacaktım." ifadelerini kullandı.

Röportajda Macron, "Eşimin tek hatası benden genç olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Macron'un, cumhurbaşkanı eşi olarak kendisine hukuki statü kazandırmak istemesiyle ilgili olarak Brigitte Macron, bu statü çerçevesinde kendisinin herhangi bir maaş almayacağını belirtti.

Macron, yaptığı resmi faaliyetlerin internet üzerinden yayımlanacağını ve böylece tam anlamıyla takip edebileceğini kaydederek, "Benden öncekiler gibi kamu görevimi yerine getireceğim ama bunu nasıl yaptığımı Fransız halkı takip edebilecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Macron'un cumhurbaşkanı eşleri için hukuki statü çalışması yaptırması kamuoyunda olası harcamalar konusunda tartışmalara neden olmuştu.

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