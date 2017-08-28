Brigitte Macron'un ilk röportajı rekor kırdırdı

PARİS (AA) - Magazin dergisi Elle'in, Fransa'nın eşinden 25 yaş büyük "First Lady"si Brigitte Macron ile yapılan ilk röportaja yer verdiği sayı, derginin son 10 yılda en çok satılan sayısı oldu.

Derginin 18 Ağustos tarihli sayısı, 530 bin satılarak rekor kırdı.

64 yaşındaki Brigitte Macron'un eşi Emmanuel Macron cumhurbaşkanı olduktan sonra verdiği ilk röportajın yer aldığı sayının dağıtım tarihi, gördüğü ilgi dolayısıyla uzatıldı ve şu ana kadar ulaşılan satış rakamının son 10 yılın rekoru olduğu kaydedildi.

Macron, ilk röportajında, "Eşimin tek hatası benden genç olmak." ifadelerini kullandı.



