Brisa, Karbon Saydamlık Projesi’nde lider

İSTANBUL (AA) - Brisa, Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) kapsamında Türkiye İklim Liderleri arasında yer aldı.

Brisa tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Programı ile belirlenen Türkiye İklim Liderleri arasında ikinci kez yer aldı.

2011 yılından bu yana düzenli raporlama yaparak CDP Türkiye’nin çalışmalarına destek sunan Brisa, 2015 yılında Türkiye İklim Liderleri arasına katıldı. 2016 yılında global ortalamanın ve ülke ortalamasının "C (Farkındalık)" düzeyinde olduğu platformda Brisa, "A-" skoru ile Liderlik düzeyinde ödül almaya hak kazandı. "A-" skoru ile Brisa, CDP'ye yanıt veren şirketler arasında yüzde 17'lik ve Tüketici İhtiyari sektöründeki şirketler arasında ise yüzde 15'lik dilime girdi. Bu sonuç, Brisa'nın iklim değişikliğini yönetmek için başarılı bir operasyon yürüttüğünü ve emisyon azaltma faaliyetleri ile sürdürülebilirlik anlamında sorumluluklarını yerine getirdiğini gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Brisa İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Nilgün Özkan, global çaplı bir iklim değişikliği girişimi olan CDP’de üstlendikleri liderlik rolünün sürdürülebilirlik yolculuklarında yeni bir kilometre taşı olduğuna işaret etti.

Sürdürülebilirliği işinin temel yapı taşı olarak gören bir şirket olarak yıllar içinde gerçekleştirdikleri iyileştirmeler ve geliştirmelerle birçok alana öncülük ederek, liderliklerini sürdürdüklerini aktaran Özkan, "CDP İklim Değişikliği programında elde ettiğimiz yüksek performans da bunun güzel bir örneği. Brisa’ya liderliği getiren ise elbette kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan sürdürülebilirliği işinin özüne yerleştiren ve üretirken çevreye ve topluma değer sunmayı misyon edinen Brisalılardır. Elde ettiğimiz bu başarılar bizleri daha da iyisini yapmak için teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, CDP, 10 yılı aşkın süredir şirketlerin sera gazı emisyonları, enerji kullanımları ve iklim değişikliği risklerine yönelik çalışmalarını raporluyor ve başarılı kurumları ödüllendiriyor. Bu yılki çalışmalarda CDP’ye Türkiye’den dahil olan ve BIST-100 şirketlerinin toplam piyasa değerinin yüzde 50’sini oluşturan 50 şirket katıldı. Bu şirketler arasından 7 kurum Türkiye İklim Liderleri olarak seçildi.



Brisa, emisyonlarını azaltarak iklim değişikliği konusunda sorumluluklarını yerine getiriyor. Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında 2020 yılı hedeflerini belirleyen Brisa, 2015 yılı itibarıyla önemli gelişmeler sağladı. Bu dönemde şirket, 2008 yılına göre 13 kat enerji tasarrufu elde etti. 2005 yılına kıyasla birim üretim başına sera gazı salımını yüzde 22 oranında azalttı.



