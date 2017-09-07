"Broadway'den İstanbul'a Müzikaller" 10 Ekim'de sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Ünlü tiyatro oyuncusu Haldun Dormen'in yönetmenliğini üstlendiği "Broadway'den İstanbul'a Müzikaller", 11 yıl aradan sonra yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Ünlü oyuncular Perran Kutman ve Selçuk Yöntem'in konuk olacağı müzikal, 10 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelecek.

Etkinlikte sahne alacak Ayça Varlıer, Edis, Emre Altuğ, Ethel Mulinas, Gökçe Bahadır, Irmak Ünal, Mert Turak, Pamela, Şami Levi, Şehnaz Sam ve Yeliz Şar, "Notre Dame de Paris", "Chicago", "Cabaret", "Mama Mia", "Dream Girls", "Damdaki Kemancı", "Hair" ve "Grease" adlı Broadway müzikalleri ile "Lüküs Hayat" ve "Hisseli Harikalar Kumpanyası" adlı Türk müzikallerinin ünlü eserlerini yorumlayacak.

Etkinliğin müzik direktörlüğünü Tevfik Akbaşlı, koreografisini ise Nur Sonbahar üstlendi.



