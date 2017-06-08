Brüksel belediye başkanının istifası istendi

BRÜKSEL (AA) - Brüksel Belediye Başkanı Yvan Mayeur'ın şehirdeki evsiz kimselere yardım eden kuruluştan sağladığı "aşırı" gelirden ötürü istifa etmesi istendi.

Mayeur'ın, "Samusocial" adlı derneğin yönetiminde olduğu 2015 yılında 20 bin avroluk ücret aldığı ortaya çıktı. Basına sızan bir raporla gündeme gelen 'yardım kuruluşundan aşırı ücret' tartışması, belediye başkanına yönelik istifa çağrılarına neden oldu.

Belçika'da sistem, dernek yönetimindeki görevi nedeniyle Sosyalist Partili Mayeur'ın toplantı başına sembolik bir ücret almasını gerektiriyor. Buna karşın Mayeur'ın, kar amacı gütmeyen dernekten yıllık elde ettiği gelirin katıldığı toplantı sayısına karşılık gelmediği görüldü.

Belçika'daki çeşitli siyasi parti temsilcileri ortaya çıkan durumun "etik" olmadığı gerekçesiyle Belediye Başkanı Mayeur'ın istifasını talep etti.

Yerel bir televizyonda konuşan ve Mayeur ile aynı siyasi partiden olan Brüksel Bölge Başbakanı Rudi Vervoort, "Mayeur istifa etmeyi değerlendirmeli." açıklamasında bulundu.

Sosyalist Flamanlar Partisi'nden Brüksel Bölge Ulaştırma ve Kamu İşleri Bakanı Pascal Smet, "Samusocial" skandalının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Mayeur en kısa zamanda sorumluluk almalı ve istifa etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika'daki muhalefet partileri Flaman Hristiyan Demokrat Partisi ve Demokratik Hümanist Merkez (CDH) partisi temsilcileri de, Brüksel halkının Belediye Başkanı Mayeur'e olan güvenini yitirdiğini, Mayeur'ın şerefini korumak için istifa etmesi gerektiğini açıkladı.

Brüksel Belediye Başkanı Yvan Mayeur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Brüksel'e yaptığı ziyaret sırasında "Herhangi bir toplanmaya izin vermeyeceği" yönünde yaptığı açıklamayla tartışmaya yol açmıştı. Açıklamaya rağmen Belçika'da yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için kaldığı otelin önünde bir araya gelmişti.