Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Bursa Trabzon Optimum
Minik ellere süper güç
Minik ellere süper güç
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Dolarda son durum!
Dolarda son durum!
Tarkan’dan dev yatırım!
Tarkan’dan dev yatırım!
Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus tanıtılıyor
Samsung'un son bombası

Brüksel Çikolata Fuarı başladı

BRÜKSEL (AA) - Brüksel'de çikolata fuarı olarak bilinen "Salon Du Chocolat" kapılarını açtı.Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Tour Taxis adlı 8 bin metrekarelik fuar alanında düzenlenen "Salon Du Chocolat" ziyaretçilerini...

Brüksel Çikolata Fuarı başladı
banner17

BRÜKSEL (AA) - Brüksel'de çikolata fuarı olarak bilinen "Salon Du Chocolat" kapılarını açtı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Tour Taxis adlı 8 bin metrekarelik fuar alanında düzenlenen "Salon Du Chocolat" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Çok sayıda çikolata ve şekerleme türünün tanıtıldığı fuara, 130'un üzerinde üretici katıldı.

Ustalar tarafından hazırlanan çikolataların ziyaretçilere ikram edildiği fuarda, çikolatadan yapılmış giysi ve aksesuarlar dikkati çekti.

Katılımcıların en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında ustaların çikolata tarifleri ve hazırlama teknikleri dersleri yer aldı.

Çikolata hakkında bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı konferanslara ev sahipliği yapan fuarda, çocuklara yönelik eğlenceli programlar da düzenlendi.

Fuarda, çikolata ve pastalar hakkında yayınlanan yeni kitaplara özel bir bölüm ayrıldı.

Çikolatayla ilgili farklı temalarda birçok sunumun yapıldığı fuar 24 Şubat'ta sona erecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BelçikaBrükselCikolataFuar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5