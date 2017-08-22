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Brüksel havalimanında grev

BRÜKSEL (AA) - Brüksel Zaventem Havalimanı’nda bagaj servisi sunan şirket personelinin greve girmesi, 10 binden fazla yolcuyu mağdur etti. Brüksel Havalanı sözcüsü Florence Muls, Swissport adlı bagaj servisi sağlayan şirket personelinin greve...

Brüksel havalimanında grev

BRÜKSEL (AA) - Brüksel Zaventem Havalimanı’nda bagaj servisi sunan şirket personelinin greve girmesi, 10 binden fazla yolcuyu mağdur etti.

Brüksel Havalanı sözcüsü Florence Muls, Swissport adlı bagaj servisi sağlayan şirket personelinin greve girmesi sonucu 10 binden fazla yolcunun mağdur olduğunu, bu durumdan 200'e yakın uçuşun etkilendiğini açıkladı.

Muls, Belçika'da tatil dönemi olması nedeniyle günde ortalama 80 bin yolcunun havalimanını kullandığını bildirdi.

- "El bagajıyla seyahat edin"

Yolculara mümkünse sadece el bagajıyla seyahat etmesi çağrısı yapan havaalanı yetkilileri, Swissport çalışanlarının kendiliğinden sabah 07.15'te greve başladığını belirtti.

Özellikle Swissport ile uçuş yapan uçak şirketleri yolcuları grevden etkilenirken, Brüksel Zaventem Havalimanı’nda uçuş firmalarının yüzde 60’u Swissport, yüzde 40’ı ise Aviapartner ile çalışıyor. Geçen yıl iki şirket de farklı zamanlarda grev yapmıştı.

Grevin ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Brüksel HavalimanıGrevSwissport
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