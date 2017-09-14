Brüksel sokaklarındaki sığınmacılara barınma imkanı

BRÜKSEL (AA) - Belçika, başkent Brüksel'in merkezinde bulunan park ve civarında yaşayan sığınmacılara kalacak yer ayarlanacağını duyurdu.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Belçika'nın Milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisinden Mülteciler ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken, evsizlere yardım sağlayan Samusocial adlı kuruluşun, Brüksel'deki Maximilien Parkı'nda kalan çocuk ve hamile sığınmacılara kalacak yer sağlayacağını bildirdi.

Yardım kuruluşunun Federal Sığınmacı Kabulü Ajansı ile bir anlaşma sağladığı, sokakta kalan sığınmacıların yerleştirilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Henüz kaç kişilik yer ayarlanacağı ve yerleştirmenin ne zaman başlayacağının belli olmadığı, başvuru sayısının düşük olmasının beklendiği aktarıldı.

Francken'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Bu parkta kalan sığınmacıların çoğu İngiltere'ye geçmek istiyor. Bu yüzden çoğunun yerleştirilmeye sıcak bakmayacağını düşünüyoruz." ifadesi yer aldı.

Belçika polisinin park ve tren garı civarında düzenlediği operasyonlarda bu hafta 160 sığınmacının gözaltına alındığı bildirilmişti.

Humain adlı Belçika yardım kuruluşu, daha önce 500 ila 600 sığınmacının kaldığı iddia edilen Maximilian Parkı ve Brüksel Kuzey Tren Garı'nda son günlerde polis operasyonları nedeniyle sığınmacı sayısının azaldığını açıklamıştı.







