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Brüksel'de Arakan protestosu

- Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam ve şiddet olaylarını protesto amacıyla Avrupa Parlamentosu önünde gösteri düzenlendi - Gösteriye katılan Eryiğit: "Arakan'da insanlık ölüyor, kardeşlerimiz ölüyor. Onlar için geldik. Onlar ölmesinler, onlar yanmasınlar"

Brüksel'de Arakan protestosu

BRÜKSEL (AA) - Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam ve şiddet olayları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto edildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam ve şiddet olaylarını protesto amacıyla gösteri düzenledi.

Göstericiler, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar dolayısıyla Myanmar hükümetine tepki gösterdi.

Myanmar hükümeti aleyhine slogan atan grup, uluslararası topluma Myanmar hükümetine karşı tavır alınması çağrısında bulundu.

Protestocular, "Myanmar'daki katliama son verin", "Soykırıma son verin", "Müslümanları öldürmeyi bırakın","Avrupa nerede" sloganları attı. Gösteride, Arakan'da katledilen Müslümanların fotoğrafları açıldı.

Hayatını kaybedenler için dualar okunan gösteride, bazı protestocuların gözleri doldu.

Yüzlerce kişinin katıldığı protestoda çok sayıda Türk yer aldı.

- "Arakan'da insanlık ölüyor, kardeşlerimiz ölüyor"

Gösteriye katılan İsmail Eryiğit, AA muhabirine, "Arakanlı kardeşlerimiz için geldik. Arakan'da insanlık ölüyor, kardeşlerimiz ölüyor. Onlar için geldik. Onlar ölmesinler, onlar yanmasınlar. İnsanlık için geldik. İnsanlık orada ölüyor." dedi.

Gülsüm Eryiğit de "Din kardeşlerimizin yanında olmak için geldik. Dünyanın en mazlum halkı Arakan için geldik. Kardeşlerimizin yanında olmak için, seslerini duyurmak için geldik. Dünyanın neden sessiz kaldığını insan olarak anlayamıyoruz. Türkiye'miz ile gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. Emine Erdoğan hanımla gurur duyuyoruz. Devletini, milletini seven bütün Türklerle gurur duyuyoruz. Hepimiz hep beraber tekiz, bir vücuduz ve Arakan'ın arkasındayız. Yalnız değiller, biz kardeşlerimizle beraberiz." diye konuştu.

Sezer Kısakaya ise Arakan’da suçsuz günahsız insanların öldürüldüğüne dikkati çekerek, Müslümanlara yapılan zulme derhal son verilmesini istedi.

- "İnsanlar katlediliyor, Müslümanlar katlediliyor, Arakanlılar katlediliyor"

Protestoya çocukları ile birlikte katılan Yücel Kahraman, "İnsanlar katlediliyor, Müslümanlar katlediliyor, Arakanlılar katlediliyor. Onların hiçbir yerleri yok. Her taraftan kovalıyorlar, üzerlerine bombalar atılıyor. Çocuklar sularda kalıyor, ölüyorlar. Öldürüyorlar insanları. Kadınların ırzlarına geçiliyor. Biz bunlara dayanamıyoruz. Artık bunların durmasını istiyoruz. Buna bütün dünya duyarlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler'den yapılan son açıklamaya göre, son 2 haftada Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 290 bine ulaştı.



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ArakanBrükselPROTESTO
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