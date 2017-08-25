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Brüksel'de askerlere saldıran kişi vuruldu

Brüksel'de devriye gezen iki askere palayla saldıran kişi vuruldu.

Brüksel'de askerlere saldıran kişi vuruldu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de sokaklarda devriye gezen iki askere palayla saldıran bir kişi vuruldu.

Olay, yerel saatle 20.20'de şehir merkezinde meydana geldi. Kamu yayın kuruluşu RTBF, 2 askeri palayla yaralayan saldırganın vurulduğunu bildirdi.

Savcılığın açıklamasında, saldırganın, "ölümle yaşam arasında gidip geldiği" belirtilirken, el ve yüzlerinden yaralanan askerlerin hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi.

Polis olay yerine güvenlik kordonu çekerken, basına yansıyan bir fotoğrafta, sağlık ekiplerinin yerde yatan birine müdahale ettiği görüldü.

"Askeri güçlerimiz için gereken tüm destek veriliyor"

Başbakan Charles Michel, sosyal medya hesabından, "Askeri güçlerimiz için gereken tüm destek veriliyor. Güvenlik birimlerimiz teyakkuzda. Durumu yakından takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Olayın terör saldırısı olup olmadığına ilişkin henüz bir değerlendirmede bulunulmadı. Ancak Avrupa'da son aylarda terör örgütleri adına benzer saldırılar gerçekleştirilmişti.

Muhabir: Hasan Esen,Şerife Çetin

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