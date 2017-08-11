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Brüksel'de Çiçek Zamanı Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Çiçek Zamanı Festivali kapsamında Grand Place Meydanı ve tarihi belediye binası, yaklaşık 100 bin çiçek kullanılarak süslendi.

Brüksel'de Çiçek Zamanı Festivali renkli görüntülere sahne oldu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de Çiçek Zamanı Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Festival kapsamında, Grand Place Meydanı ve tarihi belediye binası, yaklaşık 100 bin çiçek kullanılarak süslendi.

Meydanda çiçeklerin yanı sıra sebze ve meyveler kullanılarak yerlerde halı desenleri oluşturuldu.

Etkinlik sorumlusu Annette Katz, yaptığı açıklamada, "Bu seneki temamız, büyük şehirlerde gittikçe artan hobi bahçeciliği ve çiftçiliğe bir gönderme içeriyor. Brüksel gibi büyük şehirlerde yaşayan herkesin bir bahçesi olmasa da bahçe işlerine ilgi duyuyorlar. Çiçek Zamanı Festivali, bunları tek bir etkinlikte birleştiriyor." dedi.

Festival kapsamında, "Çiçek Geceleri" adıyla etkinlik de düzenlenecek. Etkinlikte, Belçika'ya özgü yiyecek ve içecekler satılacak, Belçikalı sanatçılar konserler verecek.

İlki 2013 yılında yapılan festival, 15 Ağustos'a kadar devam edecek.

Öte yandan Belçika'da yine iki yılda bir Çiçek Halı Festivali adıyla başka bir etkinlik daha düzenleniyor. Bu etkinlikte, meydanın büyük bölümü, çiçeklerden oluşan bir halıyla kaplanıyor. Meydandaki halı, 2014'te Türk, 2016'da da Japon halısı desenlerinden oluşmuştu.

Muhabir: Hasan Esen

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