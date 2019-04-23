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BSCRS Başkanı Dr. Blanckaert, İstanbul'da Trinova deneyimlerini anlatacak

- Belçika Katarakt ve Refraktif Cerrahlar Derneği Başkanı Dr. Johan Blanckaert, "dünyanın ilk ve tek" sinüzoidal trifokal göz içi merceği Acriva Trinova ile ilgili deneyimlerini paylaşacak

BSCRS Başkanı Dr. Blanckaert, İstanbul'da Trinova deneyimlerini anlatacak
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İSTANBUL (AA) - Belçika Katarakt ve Refraktif Cerrahlar Derneği (BSCRS) Başkanı Dr. Johan Blanckaert, "dünyanın ilk ve tek" sinüzoidal trifokal göz içi merceği Acriva Trinova ile ilgili deneyimlerini yarın İstanbul’da anlatacak.

VSY Biotechnology açıklamasına göre, Dr. Blanckaert, VSY Biotechnology tarafından tasarlanarak üretilen "dünyanın ilk ve tek" sinüzoidal trifokal göz içi merceği Acriva Trinova ile gerçekleştirdiği katarakt ve refraktif cerrahilerinden elde ettiği sonuçları anlatmak üzere İstanbul’a geliyor.

VSY Biotechnology tarafından yarın Çırağan Sarayı’nda yapılacak tanıtım toplantısında Blanckaert, Türk göz hekimleri ile Trinova deneyimlerini paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Blanckaert, şunları kaydetti:

"Acriva Trinova, katarakt ve refraktif hastalarıma tüm mesafelerde görüş üstünlüğü sunuyor ve olumlu özellikleri ile hastalarım arasında kabul görüyor. Trinova’yı miyop ve emetrop hastalarımı da kapsayan geniş bir kitleye güvenle sunabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hastalarımda gece parlamalarına halo ve glare şikayetlerine rastlamamış olmam da memnuniyet ve güven verici."

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Johan BlanckaertVSY Biotechnology
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