BTM girişimcileri global marka olmaları için desteklenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği teşvik için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), İstanbul’un girişimcilik ekosistemini güçlendirecek, İstanbul ekonomisinin global ölçekteki rekabet ve bölgesel çekim gücünü artıracak bir projeye daha imza atıyor.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, "WinGlobal: Küresel Doğan StartUp"lar projesinin hedef kitlesi, "40 küresel doğan startup" olacak. Bu startup’ların, global bir marka olmaları desteklenecek.

Proje; İTO, İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi ortaklığıyla ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle hayata geçirilecek. BTM, projenin hayata geçmesi için girişimcilere yönelik olarak Güçlendirilmiş Hızlandırma Mekanizmasının Kurulumu Projesi’ni yürütecek.





- Startuplar, Silikon Vadisi’ne götürülecek







Verilen bilgiye göre, program; bir ürün geliştirme noktasından ziyade "Küresel Doğan Startup"ların iş modeli tuvallerinin geliştirilmesine odaklanacak.



Girişimciler, söz konusu projeye dahil oldukları andan itibaren dünyanın en büyük markalarının gelişim süreçleri örnek alınarak küresel bir marka olmaları için desteklenecek. Bu amaçla programda yer alan girişimcilerin globalleşme süreçleri kolaylaşacak, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı melek yatırım ağlarına kolay erişimleri sağlanacak.



Program sonunda başarılı bulunan girişimler İSTKA'nın desteğiyle ABD'ye götürülerek Silikon Vadisi ve çeşitli yatırım ağları ile buluşturulacak. Girişimcilere Silikon Vadisi’nde sunum yapma fırsatı verilecek. Böylece bu startup’lar, müşteri portföylerini genişletebilecek.





- "Türkiye’nin unicorn’u çıkacak"





Açıklamaya göre, projenin tanıtımı amacıyla BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde toplantı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan İTO Yönetim Kurulu Üyesi ve BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman, "İTO olarak bu yola çıkarken, girişimcilerin buluşma noktası olmayı planlıyorduk. Bunu büyük ölçüde başardık. Artık BTM denilince herkesin zihninde bir startup üniversitesi canlanıyor." ifadelerini kullandı.

Artık çok daha büyük bir projeye imza atacaklarını aktaran Salman, şunları kaydetti:

"WinGlobal: Küresel Doğan StartUp’lar projesi İstanbul’un girişimcilik ekosistemini güçlendirecek, İstanbul ekonomisinin global ölçekteki rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü artıracak bir proje. Hedef kitlesi 40 küresel doğan startup olacak. Proje kapsamında BTM girişimcileri; kendisini baz alan, eğitim, mentorluk, yatırımcı eşleştirmeleri gibi faaliyetlerle 16 haftalık yoğun bir programa tabi tutulacak. İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in de söylediği gibi, belki de ilk Türk unicorn'unu bu proje ile çıkaracağız."





- "Bu projeden milyar dolarlık şirketler çıkacak"





İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü ve AB Koordinatörü Harun Yaman da BTM’nin faaliyetlerini desteklemekten ve küresel doğan şirketlere yönelik projeye destek vermekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

İstanbul Valisi ve İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Yerlikaya’nın kentin girişimcilik ekosisteminin gelişimine özel önem verdiğini kaydeden Yaman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projede bulunmaktan ve proje ortaklarından biri olmaktan memnunuz. Biz de bu proje ile birlikte milyar dolarlık şirketlerin oluşumuna imkan vererek küresel ekonomiye açılacağımıza, yerli ve milli değerler üreteceğimize inanıyoruz. Bu proje ve benzer projelerle girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlayarak İstanbul’un tüm bölge için bir girişimcilik cazibe merkezi olması için destek vermeye devam edeceğiz. Ülke ekonomisine katkı ve bereket getirecek bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

BTM Direktörü İbrahim Elbaşı ise WinGlobal projesi ile Türk girişimcilerin yenilikçi, teknolojik fikirleri ve yıkıcı iş modellerinin küresel arenadaki rekabette iddialı bir şekilde var olacağını belirterek, projenin küresel düzeyde ses getireceğine inandığını vurguladı.

Elbaşı, ticarileşebilir iş fikri olan herkesi bu projeye başvurmaya davet etti.

