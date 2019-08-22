BTM ‘global’e açılıyor

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği teşvik için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) tarafından koordine edilen WinGlobal projesi İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Teknopark İstanbul ortaklığı ve İSTKA’nın desteği ile gerçekleştirildi. Hedef kitlesi “40 küresel doğan StartUp” olan projenin ilk etabına 20 girişim kabul edildi.



Girişimler, 16 hafta boyunca yoğun bir programdan geçirildi. Bu programın diğer programlardan farkı girişimcilerin bir ürün geliştirmesine değil, iş modellerine odaklanılması oldu. Bu 16 hafta sonunda tüm süreçleri başarı ile tamamlayan 8 girişim yatırımcıların karşısına çıkmaya hak kazandı.



BTM’nin yeni yerindeki ilk etkinlik



Girişimci-yatırımcı buluşması dün düzenlenen “WinGlobal Sahne” etkinliği ile gerçekleştirildi. BTM’nin Fulya’daki üç bin metrekarelik yeni yerleşkesinde yapılan “WinGlobal Sahne” etkinliği hem yerleşkenin hem de WinGlobal’in ilk sahnesi oldu.



İstanbul Ticaret Odası Başkanı ŞekibAvdagiç etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bilgiyi Ticarileştirme Merkezimiz, WinGlobal Projesi ile global hedeflerine, uluslararası projelerine bir yenisini eklemiştir. İnanıyorum ki, bu projemiz, global startupların Türkiye’den çıkmasına destek olma hedefine bizi bir adım daha yaklaştırmıştır” dedi.



Avdagiç, “Yenilikçi fikirleri teşvik etmezseniz, onları pazarla buluşturmazsanız, başka ülkelerin pazarı haline gelirsiniz. İşte biz Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde içimizdeki yetenekleri, fikir sahiplerini küresel ve evrensel bir lige hazırlıyoruz” diye konuştu.



Avdagiç, “Hedefimizin global bir niteliği olduğunu göstermek için projemize Winglobal: Küresel Doğan StartUp’lar ismini koyduk. Yani Türkiye’nin de küresel şirketleri olmasını istedik. Böylece ‘Küresel kazan’, ‘Küresel kanatlan’ temasını işlemek istedik. İstanbul ekonomisinin küresel ölçekte rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü zirveye taşımayı arzu ettik” dedi.



“Türk Unicornların ilk adresi BTM olacak”



Bu projenin yanısıra BTM’nin yeni yerinin sağladığı imkan ve sinerji ile “BTM 1000” projesinin de start aldığını dile getiren Avdagiç, “Yani 1000 startup’ın ticarileşmesi süreci başlamıştır. İnanıyorum ki,bu projemizle, startuplara daha fazla yatırım yapılmasına teşvik edip,Türkiye’den ilk çıkacak Unicorn’ların adresi olmayı da başaracağız. Bu proje ile Türk girişimcilerin yenilikçi, teknolojik, fikirleri ve yıkıcı iş modelleri küresel arenadaki rekabette iddialı bir şekilde var olacak. Çünkü WinGlobal’i İstanbul ekonomisinin global ölçekteki rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü artıracak bir proje olarak planladık.” dedi.



Etkinlikte sahne alan girişimlerden 5 tanesi ABD’deki Silikon Vadisi’ne gitmeye hak kazandı. Girişimler İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Eylül ayında Silikon Vadisi’ni gezecek. BTM, girişimciler için aynı zamanda ABD’deki melek yatırımcılara proje sunumlarını yapacakları bir ‘demoday’ düzenleyecek. Böylelikle programda yer alan girişimcilerin globalleşme süreçleri kolaylaşırken,girişimcilerin yurtiçi melek yatırım ağlarının yanı sıra yurtdışı melek yatırım ağlarına da erişimleri sağlanacak. Melek yatırımcıların dışında girişimciler aynı zamanda global pazarda satış yapma ve iş ortaklığı kurma imkanı bularak projelerini küresel pazarda başarı ile sürdürmeyi de hedefliyor.



“Bu proje İstanbul’un girişimcilik ekosistemini geliştirecek”



Etkinlikte konuşan BTM Direktörü İbrahim Elbaşıise “WinGlobal: Küresel Doğan StartUp’lar projesini şubat ayında hayata geçirdik. Amacımız bu programda yer alan girişimcilerin globalleşme süreçlerini kolaylaştırmak ve gerek yurtiçi vegerekse yurtdışı melek yatırım ağlarına erişimlerini sağlamak. Bu projenin İstanbul’un girişimcilik ekosistemini güçlendirmesi de hedeflerimiz arasında yer alıyordu. Bu program kapsamında girişimcilerimizi Silikon Vadisi’ne götürüp, ABD’deki yatırımcılar ile buluşturmak hedefindeyiz. Bunun ilk aşamasını 20 girişimle tamamladık ve Eylül ayında bu süreçte başarılı olan 5 girişim Silikon Vadisi’ne gidecek. Hedefimiz Sayın Başkanımız ŞekibAvdagiç’in de söylediği gibi ilk Türk Unicorn’unu çıkarmak. Biz bu proje ile birlikte milyar dolarlık şirketler üreterek global arenaya açılacağımıza, yerli ve milli değerler üreteceğimize inanıyoruz” dedi.

İşte Silikon Vadisi’ne gidecek girişimler



Bu arada WinGlobal Sahne’de 8 girişimci sunum yaptı. ABD’deki Silikon Vadisi’ne gitmeye hak kazanan girişim ve girişimciler ise şöyle:



Brandface/Rasim Üner: BrandFace, özgün markalı içeriklerin üretilmesinde, marka ve tüketicilerinin beraber hareket edebileceği yaratıcılığı ödüllendiren bir video paylaşım platformu.



RobustDye/Cavid Bayramlı: RobustDye, nanoteknolojik altyapısı ile bütünleşmiş teknolojik bir yol şerit boyası.



Flightmax/Bilal Kubilay Keskin: Paraşütçülere daha uzun süre uçma şansı vererek kaza durumunda hayatta kalma olasılıklarını artıran bir ürün sunuyor.

Contaxer/Hasan Can Orhan: Contaxer, emlak danışmanlarının müşteri ve mülk yönetiminde karşılaştığı problemleri çözerek, daha hızlı ve geniş kapsamlı hizmet vermelerini sağlayan bir platform.



PIN/Barış Konca: Türkiye'nin ilk kafeinli, fonksiyonel soğuk çayı olan PİN, insanları zinde tutan ve zihni canlandıran bir içecek.

