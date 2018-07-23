BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yüksek İstişare Kurulu oluşturuldu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, üretim, sanayi, ticaret ve ihracat kenti Bursa'da ortak aklı harekete geçirmeyi başardıklarını, bu sayede kentin ekonomi tarihine geçecek makro düzeydeki 40'ı aşkın projeyi uygulamaya koyduklarını belirtti.

Nisan ayında gerçekleştirilen oda organ seçimlerinin ardından Bursa'yı 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaştıracak güçlü bir meclisin oluşturulduğunu vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"Yeni Yönetim Kurulumuz, meclisimiz, komitelerimiz ve konseylerimizle birlikte hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir Bursa için de çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda kentimizin ve ülkemizin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat başarılarıyla Bursa iş dünyasının en önemli aktörleri arasında yer alan değerli sanayici ve iş insanlarımızın katılımlarıyla Yüksek İstişare Kurulumuzu da oluşturduk. Birbirinden tecrübeli ve başarılı isimlerden oluşan BTSO Yüksek İstişare Kurulumuzun kıymetli üyelerine yapacakları çalışmalar için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum."

BTSO Yüksek İstişare Kurulu'nun 22 kişiden oluşacağını belirten Burkay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüksek İstişare Kurulumuzda stratejik nitelik taşıyan konularda görüş ve önerileri değerlendirme fırsatı bulacağız. Bursa ekonomisi, bilgi ve deneyimle birlikte dinamizmini de çok güçlü bir şekilde hissettirerek gelecek hedeflerine kararlılıkla yürüyecektir. Ortak akılla gerçekleştirdiğimiz makro projelerimiz sayesinde Bursa, yeni bir vizyona kavuşurken, ülke ekonomisinin değişim ve dönüşüm sürecinde de sürükleyici güç oldu. İş dünyamızın en önemli aktörlerini aynı masa etrafında buluşturmak amacıyla oluşturduğumuz Yüksek İstişare Kurulumuz da hedeflerimize çok daha güçlü ve kararlı adımlarla ulaşmamızı sağlayacak."

İbrahim Burkay başkanlığındaki BTSO Yüksek İstişare Kurulu, Ahmet Özkul, Ali Moral, Cavit Çağlar, Celal Sönmez, Erol Türkün, Faik Çelik, Fatma Durmaz Yılbirlik, Hasan Aslanoba, Hüseyin Özdilek, Mehmet Burkay, Mehmet Celal Gökçen, Muhammed Etkeser, Muharrem Yılmaz, Mustafa Gürses, Nezir Gencer, Oya Coşkunöz, Ömer Kızıl, Önder Matlı, Sabahattin Gazioğlu, Steven Young ve Yusuf Akkaş'tan oluşuyor.