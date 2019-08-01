BURSA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliğinde yürütülen "Mahir Eller" projesi işverenlere tanıtıldı.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, oda olarak sanayicilerin aradıkları nitelikli elemanların yetişmesine katkı sağlama adına yürütülen çalışmalara Mahir Eller projesiyle devam edildiğini ifade etti.

Projenin temelini oluşturan, mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesi ve sınav süreçleri hakkında detaylı bilgi aktarmak üzere iş dünyasıyla bir araya gelindiğini vurgulayan Koçaslan, "Üretim, sanayi, istihdam ve ihracat değerleriyle Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti olmayı başaran Bursa, gelecek hedeflerine, çalışanların mesleki bilgileriyle birlikte firmalarımızın sürekli artan ürün ve hizmet kalitesiyle ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezleri AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ünsal Akkaya da Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) sınav ve belgelendirme süreçleri hakkında bilgi verdi. Akkaya, BTSO'nun iştiraki olan BTSO MESYEB'in Türkiye'nin ihtiyacı olan mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirilmelerini hızlı, nitelikli, güvenilir, kaliteli ve tüm etik kurallara uygun olarak yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştiren bir kurum olduğunu ifade etti.



Ekonomik kalkınma ve büyüme için nitelikli çalışanın şart olduğunu dile getiren Akkaya, şunları kaydetti:

"Toplantılara katılan işverenlerimizi, çalışanının ve üretim kalitesinin niteliğine değer veren, iş güvenliğine duyarlı iş dünyası temsilcileri olarak belgelendirme sürecine teşvik ediyoruz. MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları vasıtasıyla özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında faaliyet gösteren firmaların çalışanlarına MYK mesleki yeterlilik belgesi alması önem arz ediyor."

- Proje hakkında



Projeyle yurt çapında mesleki yeterliliği ve birikimi olan, bunu kanıtlayarak daha iyi çalışma koşulları arayan kişilere ulaşılması hedefleniyor. "Mesleğini belgele, farkını koy ortaya" sloganıyla yürütülen Mahir Eller projesi kapsamında 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerilerinin belirlenmesi, 15 bin kişinin mesleki yetkinlik belgesi almaya hak kazanması, belgelendirilmiş 3 bin kişinin ise istihdam edilmesi planlanıyor.

Bursa'da bugüne kadar yaklaşık bin 170 kişi mesleki becerilerinin tespiti amacıyla yürütülen profilleme çalışmasına katıldı.



