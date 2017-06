GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde 4,5 yıl önce hazırlıklarına başlanan Uçuş Eğitim Akademisi, ülkenin ihtiyaç duyduğu pilotları yetiştirecek.

Bu ay içerisinde 3 pilotun eğitimleriyle start alacak akademide, hobi amaçlı pilot olmak isteyenlere Priavate Pilot Licance (PPL), genel havacılık sektöründe görev almak isteyenlere ATPL Frozen CPL IR lisansı verilecek.

Gaziantep Havalimanında dersliklerin de yer aldığı 400 metrelik hangarda 2 tek motorlu ve 1 çift motorlu uçaklarla verilecek eğitimler sayesinde, Türkiye'ye yeni pilotlar kazandırılacak.

GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı İbrahim Halil Güzelbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziran ayı sonunda uçuşlara başlayacaklarını söyledi.

Eğitimlere 3 uçakla başlayacaklarını ve en kısa sürede kapasitelerini genişleteceklerini aktaran Güzelbey, "Eğitimlerimiz teorik ve pratik olarak gerçekleşecek. Hayata geçirdiğimiz eğitimler Gaziantep ve bölge için son derece önemli bir olay çünkü bu eğitimin yanı sıra kendi uçaklarımıza bakım yetkisini alacağız." dedi.

- Pilot yetiştiren 3. kent

Türkiye'de 3 devlet üniversitesinde pilot yetiştirildiğine dikkati çeken Güzelbey, şunları kaydetti:

"Anadolu ve Ondokuz Mayıs Üniversiteleriyle beraber biz de eğitim vermeye başladık. Bizim en çok istediğimiz havacılık kültürünü Gaziantep'e ve bölgeye yerleştirmek. Bunun için de bir gayret sarf ediyoruz. Ülkemizin şu anda pilot yetiştirmeye çok ihtiyacı var. Bu konuya çok önem veriyoruz. PPL lisansı almak isteyenler 3,5 ay eğitim görecek. Yılda 3 grup yetiştireceğiz. YÖK'ten 3 pilot talebimiz oldu. Onlar da gelince kapasitemiz artacak. Yeni uçaklar da alacağız. Eğitimler hobi amaçlı PPL lisansı ile başlayıp genel havacılık sektöründe geçerliliği olan ATPL Frozen lisansına kadar gidecek. Bu da 20 ile 24 ay arası olacak. ATPL frozene ulaşmış kişi bir havayolu şirketine başvurduğunda 6 aylık bir eğitiminden sonra 2. pilot olarak sağ koltuğa oturabilir. Biz de bunları yapabilecek kapasitedeyiz."

- "Okulumuzda yetişen pilot dünyanın her tarafında görev yapabilecek"

Eğitmen Pilot Osman Doğanyiğit ise bölgenin havacılık yönünden zayıf olduğunu belirterek, canlılık katmak istediklerini kaydetti.

Havacılık kültürünü Gaziantep'e ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yaymayı amaçladıklarını dile getiren Doğanyiğit, "Hava sahasının boş olduğu bir yer. Havacılık kültürü olmayan bir bölge. Biz vaha içerisinde bir serap olarak ortaya çıktık. Türkiye'deki ve Avrupa'daki herhangi bir uçuş okulundan farkımız yok. Öğrencileri Avrupa Havacılık Federasyonu standartlarına uygun olarak yetiştireceğiz." diye konuştu.

Verdikleri lisans diplomasının dünyanın her yerinde geçerli olduğunu vurgulayan Doğanyiğit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğrencilerimiz havacılık camiasında her türlü görevi yapabilecek nitelikte olacak. ATPL Frozen CPL lisans veriyoruz. Bununla genel havacılık görevlerinin hepsini yapabilecek. Yolcu ve yük taşıma görevinden film fotoğraf çekimleri, tarımsal ilaçlama, orman yangınlarını söndürme, öğretmen pilotluğa kadar her alanda çalışabilecek. Genel havacılık işletmelerinde iş bulabilecek nitelikte olacaklar. Bizim okulumuzdan yetişen bir pilot dünyanın her tarafında uçabilecek ve görev yapabilecek. Bu eğitim için 775 saatlik yer dersi ve 220 saatlik uçuş yapılacak. Bir de ticari geçerliliği olmayan 'PPL' dediğimiz hobi amaçlı pilotluk için lisans verilecek."