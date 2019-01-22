"Bu coğrafyaya biz sahip çıkmalıyız"

VAN (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Bu coğrafyayı, siyasete ve dünyadaki yeni ekonomik değişime göre onlara bırakmamalıyız, biz sahip çıkmalıyız." dedi.

İpekyolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen "MÜSİAD Van Şubesi 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı" başladı.

Kaan, burada yaptığı konuşmada, tarihi ve doğal güzellikleriyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin parlayan yıldızı olan Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van'ın mücadeleci, güçlü bir kent olduğunu ifade eden Kaan, böyle bir coğrafyanın başka bir yerde bulunabileceğini tahmin etmediğini söyledi.

Kaan, toplantının ardından İranlı iş adamlarıyla bir araya geleceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyayı, siyasete ve dünyadaki yeni ekonomik değişime göre onlara bırakmamalıyız, biz sahip çıkmalıyız. İki ülkenin toplam nüfusu 165 milyon. Büyük bir nüfus ve ekonomi var. Güçlü Türkiye'yi nasıl oluşturacaksak, iki ülkeyi nasıl bir araya getireceksek bu mücadeleyi hep birlikte vermemiz lazım. Liderleriyle, siyasetiyle, ekonomiyle bu coğrafyaya sahip çıkmamız lazım."

Toplantıya, Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

Kaan, öğleden sonra aynı otelde düzenlenecek "Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı"na katılacak.



