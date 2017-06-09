"Bu değişiklik MYO'lara rağbeti artıracak"

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç, meslek yüksekokulları (MYO) anadal yönetmeliğine ilişkin, "Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında çift anadal programları açılabilmesi ve öğrencilerin ikinci anadal diploma programında öğrenim görebilme fırsatını elde edebilmesi mümkün olabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖK'ün ilgili yönetmelik değişikliğine göre, aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte ve yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilecek.

Yönetmeliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan YÖK Başkanı Saraç, Türkiye'de beceri odaklı insan kaynağına çok daha fazla ihtiyaç olmasına rağmen bu ihtiyacı karşılayacak meslek yüksekokullarının ve bu okullardaki programların izlenmesi ve geliştirilmesi konusuna bugüne kadar yeterince odaklanılmadığını ifade etti.

- Üretim Reform Paketi'nde düzenleme

Saraç, yeni YÖK yaklaşımı içinde özellikle beceri odaklı mesleki eğitimin önemi üzerinde durulduğunu ve mesleki eğitim veren meslek yüksekokullarındaki eğitim-öğretimin kalitesinin artırılmasına yönelik bir dizi çalışma başlatıldığına işaret etti.

TBMM'nin gündeminde olan Üretim Reformu Paketi'nde yükseköğretim sisteminde yönelik düzenlemeler arasında meslek yüksekokullarına ilişkin iki önemli düzenleme getirilmesinin de öngörüldüğünü belirten Saraç, şunları kaydetti:

"Halihazırda Meclis gündeminde olan Üretim Reform Paketi içinde yer alan yükseköğretim sistemine yönelik düzenlemeler kapsamında meslek yüksekokullarına ilişkin iki önemli düzenleme getirilmesi öngörülmektedir. Bunlardan birincisi Meslek Yüksek Okullarında Koordinasyon Kurulunun kurulmasına ilişkindir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MEB, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), TOBB ve iş dünyasından temsilcilerin yer alacağı bu Kurulun, programların izlenmesine, sürecin iyileşmesine ve geliştirilmesine önemli oranda katkı sağlaması beklenmektedir. İkinci önemli yenilik ise meslek yüksekokullarının organize sanayi bölgelerinde açılmasının teşvik edilmesine ilişkindir. Bu düzenlemeyle de meslek yüksekokullarında yetişen insan kaynağı profilinin sanayi ve iş dünyası ile daha sıkı ilişki içinde olması sağlanacaktır."

- "Uzun yıllardır öğrencilerden talep geliyordu"

Saraç, bu kapsamdaki bir diğer yeni düzenlemenin ise bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere, lisans öğrencilerine sunulan ikinci anadal diploma programına devam etme hakkı olduğunu belirtti.

"Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında çift anadal programları açılabilmesi ve öğrencilerin ikinci anadal diploma programında öğrenim görebilme fırsatını elde edebilmesi mümkün olabilecektir." ifadesini kullanan Saraç, şu değerlendirmede bulundu:

"Konuya ilişkin uzun yıllardır öğrencilerden talep gelmekteydi. Bu değişiklik, meslek yüksek okullarına olan rağbeti artırarak, öğrenci niteliğine de olumlu etki yapacaktır. Öğrenci taleplerine duyarlı yeni YÖK olarak bu konudaki yeni ve yenilikçi çalışmaları yapmaya devam ediyor olacağız."

- İkinci anadal için fakülte onayı

Düzenlemeyle öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü ise o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine, fakülte ve yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile yapılacak.

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilecek.