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"Bu dönem evlilik programları olmayacak"

- RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Ellialtı: - "Yaz döneminde bütün yayıncılarımızla görüştük. Özellikle evlilik programı yayınlayan kanallarla. Yayıncılarımızla görüştüğümüz kadarıyla bu dönem evlilik programları olmayacak. Kendileri de bu tarz programlar yapmak istemediklerini, ekranda da bu tarz görüntülerin çirkin durduğunu belirttiler. Bu dönem farklı bir format olacaktır" - "(KHK) Bu kararname ile evlilik ve arkadaşlık bulma programlarında uygulanan müeyyidelerin ceza oranları ağırlaştırıldı. Buna rağmen evlilik programlarına eğer yapılırsa çok ciddi müeyyideler uygulayacağız"

KOCAELİ (AA) - RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, televizyonlardaki evlilik programlarına ilişkin, "Yaz döneminde bütün yayıncılarımızla görüştük. Özellikle evlilik programı yayınlayan kanallarla. Yayıncılarımızla görüştüğümüz kadarıyla bu dönem evlilik programları olmayacak. Kendileri de bu tarz programlar yapmak istemediklerini, ekranda da bu tarz görüntülerin çirkin durduğunu belirttiler. Bu dönem farklı bir format olacaktır." dedi.

Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus + işbirliği, Basın İlan Kurumu (BİK) ve Türkiye Ulusal Ajansı işbirliği ile "Gençlerin Katılımı ile Yerel Basının Dijital Dönüşümü Ana Yapısal Diyalog Forumu" BİK Tatil Köyü'nde devam ediyor.

Foruma katılan RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Ellialtı, bir katılımcının evlilik programlarının devam edip etmeyeceği yönündeki sorusunu cevapladı.

Ellialtı, bu tür programların canlı yayın olması ve içeriğinde özel hayatın ifşa edilmesi, kavga-dövüş, sunucuların kışkırtması veya medyatik tiplerin yer alması nedeniyle izleyiciler tarafından tercih edildiğini söyledi.

Bu dönem RTÜK'ün Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen yasal sorumlulukları uygulamakta kararlı olduğunu vurgulayan Ellialtı, şöyle konuştu:

"29 Nisan 2017 tarihinde 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Bu kararname ile evlilik ve arkadaşlık bulma programlarında uygulanan müeyyidelerin ceza oranları ağırlaştırıldı. Daha önce bu tarz programlara yayıncıların brüt gelirlerinin yüzde 1’i veya 3’ü oranında ceza uygulanırken bugün yüzde 5’e kadar ceza uygulanabilmektedir. Bu ciddi rakamlara tekabül etmektedir. Ayrıca program durdurma cezası da uygulanabilmektedir. Buna rağmen evlilik programlarına eğer yapılırsa çok ciddi müeyyideler uygulayacağız."

Evlilik programlarını yayınlayan televizyon kanalları ile görüştüklerini dile getiren Ellialtı, "Yaz döneminde bütün yayıncılarımızla görüştük. Özellikle evlilik programı yayınlayan kanallarla. Yayıncılarımızla görüştüğümüz kadarıyla bu dönem evlilik programları olmayacak. Kendileri de bu tarz programlar yapmak istemediklerini, ekranda da bu tarz görüntülerin çirkin durduğunu belirttiler. Bu dönem farklı bir format olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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RTÜK İzleme Ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı
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