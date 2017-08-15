Bu festivalde isteyen şarkı söyleyip motor sürecek, isteyen uçak indirecek

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Umurbey Belediyesi ve Görsel Tanıtım Derneği iş birliğiyle Uluslararası Havacılık Festivali "Troy Air Fest" düzenlenecek.

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde 17-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festival için hazırlanan 75 dönümlük alanda uçuş ve süper enduro pistleri, konser ve özel etkinlik alanları yer alıyor. Festival katılımcıları isterlerse alandaki çadırlarda konaklayabilecek.

Festivalde ünlü sanatçılar Kıraç, Teoman, Beyza Durmaz ve Romanyalı sanatçı Inna, DJ Vanessa Moreno, gibi ünlü isimler konser verecek.

"Troy Air Fest"de çocuklar ve yetişkinler 4 gün boyunca havacılık tecrübesi yaşayacak, yarışacak ve uçuş sertifikası alacak.

- "İş sadece uçuşla kalmadı"

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, içeriğiyle alanında Türkiye'nin önemli festivallerinden birisi olacak etkinlikler için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Yavaş, bu kadar büyük çaplı bir organizasyonu gerçekleştirip gerçekleştirememe konusunda tereddütleri olduğunu ancak her şeyin çok güzel gittiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İş sadece uçuşla da kalmadı. Avrupa Enduro Yarışları, ralli yarışları için bir pist yapıldı. Yaklaşık 500 motosiklet, burada sıralama turları yapacaklar. Bu yarışın Çanakkale ayağını oluşturacak. Bunun yanı sıra paraşütle atlama olacak. Çocuklarımızın hayallerine dokunacak, F16 simülatörü olacak. Çocuklarımız F16 kullanırmış gibi burada simülatör kullanacaklar. Plajda çeşitli etkinlikler olacak. Burada büyük bir plaj hazırladık. Bu da Umurbey'e kazandırılmış oldu."

- "60 bin kişiyi ağırlamayı planlıyoruz"



Festivalin Çanakkale'nin bugüne kadar ki en kapsamlı etkinliği olacağına işaret eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Festivalin ardından burada modern bir festival alanı da kalmış olacak. Bundan sonra da isteyen uçak indirecek, isteyen konser yapacak, isteyen motor sürecek. Böyle bir alanı kazanmış olduk. Umurbeylilerden büyük destek gördük. Onlar da bu etkinliğe ev sahipliği yapacaklar. Artık festival için geri sayıma başladık. 3 bin nüfuslu bir belde olarak, 4 gün boyunca toplamda 60 bin kişiyi ağırlamayı planlıyoruz. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek festivalimize Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızı bekliyoruz."



