TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, 15 Temmuz hain darbe girişimini yapanların yargılama süreçlerinin devam ettiğini belirterek, "Yargılama süreçleri bir an önce neticelenip milletimizin de beklediği bu hainlerin cezalarını görecekleri günler yakındır." dedi.

Tekirdağ Barosu, 2017-2018 adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenledi. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Valilik önünde düzenlenen törende konuşan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, adli açılış yılının herkese hayırlı olmasını diledi.

Geçen yıl gerçekleşen hain darbe girişimi nedeniyle gerek hakim ve savcıların gerekse avukatların yoğun bir mesai harcadığını ifade eden Karakoç, "Yoğun bir süreci geride bıraktık. 15 Temmuz hain darbe girişimini yapanların yargılama süreçleri devam ediyor. Yargılama süreçleri bir an önce neticelenip milletimizin de beklediği bu hainlerin cezalarını görecekleri günler yakındır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Tekirdağ Baro Başkanı Avukat Erhan Sezer ise hukuk sisteminde bazı sorunların bulunduğunu fakat bunların çözümsüz olmadığını kaydetti.

Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, hakimler, savcılar, avukatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

