DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Dürümlü mezrasında 16 vatandaşın yaşamını yitirdiği saldırıyı gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığını öğrenen, katliamda yakınlarını kaybedenlerin yakınları, katliamda kaybettikleri yakınlarının derin üzüntüsünü halen yaşadıklarını dile getirdi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Bağlan köyünde PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması amacıyla 3-4 Eylül'de düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve teçhizatıyla etkisiz hale getirilen teröristin, Şırnak nüfusuna kayıtlı "Dijvar" kod adlı Mehmet Barkın (29) olduğu tespit edilmiş, teröristin, Dürümlü mezrasında 16 vatandaşın yaşamını yitirdiği saldırıyı gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı öğrenilmişti.

Dürümlü'deki katliamda 2 oğlu ve torununu kaybeden Tanışık Mahalle Muhtarı Bayram Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDP'li vekillerin teröristlere kalkan olarak onları vatandaş gibi göstermeye çalıştığını savundu.

Devletin vatandaşa zarar vermediğini vurgulayan Yaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlar vatandaş değil, PKK'lı. HDP'li vekiller de onlara destek oluyor. HDP'liler 'devlet vatandaşa saldırıyor' diyor. Devlet vatandaşa karışmıyor. Bu katliamı yapanların hepsini öldürseler içim rahatlamaz, ölenlerimiz geri gelmez. Bin tanesi de öldürülse bizim çocuklarımız geri gelmez. Ama başkasının canı yanmasın istiyorum. Ben her zaman söylüyorum. Benim evimi yaktılar başkasının başına gelmesin. Milletten ne istiyorlar. Ben de Kürt'üm. Bunların meselesi Kürt meselesi değil. 16 canımızı aldılar. Devletimizi yıkmak istiyorlar. Allah Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan razı olsun. Her zaman onlara dua edeceğim. Gece silahla gezip PKK'cı, gündüz sivil oluyor. Bu vatandaş değil. Vatandaş işinde gücünde. Devlete millete zarar veren vatandaş değil."

Yaman, terör örgütünün "Kürtleri savunuyorum" diyerek Kürtleri öldürdüğünü anlatarak, 16 can kaybettiklerini, herkesin kendilerine yapılanı gördüğünü dile getirdi. Bayram Yaman, şöyle konuştu:

"Kesinlikle bu Kürt meselesi değil. Avrupa meselesidir, devletimizi yıkmak istiyorlar. Yıllardır bu topraklarda yaşıyoruz. Devlet bize zulüm, hakaret yapmadı. Bizim bir suçumuz yoktu. Devlet bize yardımcı oluyor. Herkes bize yapılanı gördü. Kaç bin Kürt öldü. Kürt'ü, Kürt öldürdü."

- "HDP buraya da gelip kalkan olsaydı"

PKK'nın katliamında kardeşi ve akrabalarını kaybeden Hacı Çelebi Yaman da HDP'lilerin Dürümlü katliamını gerçekleştiren teröristi sivil gibi göstermeye çalışmasına tepki göstererek, şöyle dedi:

"Bu acımızı hafifletmedi, dindirmedi ama bir nebze de olsa biraz içimizi soğuttu. Bugün bir cani ölüyorsa ve o cani için birileri kalkıp Lice'ye onlara kalkan olmak için gidiyorsa, ben onları da onlardan ayırmıyorum. Benim gözümde o terörist neyse oraya giden de odur. Çünkü 16 insanı sen bilerek katlediyorsan sen canisin. Sen insan olamazsın. HDP bunu yapıyor. Burada da siviller katledildi. HDP buraya da gelip kalkan olsaydı. Bu kadar kalkanlığa meraklılarsa, halkımı seviyorum diyorlarsa gelip burada da kalkan olsaydılar."

Devletin her zaman kendilerine destek ve yardımcı olduğunu dile getiren Yaman, bu konuda tüm yetkililere teşekkür etti.

Yaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah devletten razı olsun. Onlar bugüne kadar bize selam vermediler. Benim düşmanımla, katilimle işbirliği yapan insan benim düşmanımdır, katilimdir. Öldürülen katili gidip savunuyorlar. Sivil diye halka yansıtıyorlar. Neymiş halkı galeyana getireceklermiş. Bu kadar yalan, iftira mı olur? Eğer sen bir teröristi, bir katili savunuyorsan sen de katilsin, teröristsin. Acımız bir günlük değil, bin yıllık değil biz hayatta olduğumuz sürece devam edecek."

Katliamda ağabeyi, oğlu, kardeşi ve yakınlarını kaybeden Mehmet Yaman ise yaşadıkları acıyı hiçbir zaman unutmayacaklarını, teröristlerin yaptığının canilik ve eşkıyalık olduğunu belirtti.

"İnsan bunu yapamaz. Onlar hiçbir zaman Kürtleri temsil edemezler. Savunduğu insanı kimse öldürür mü? Hem öldürüyorlar hem sahip çıkıyoruz diyorlar. Acımız derindir. Hafiflemez. Devletimiz sağ olsun, biz devlete güveniyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa devlet yapacak." diyen Yaman, katliamı gerçekleştiren diğer teröristlerin de yakalanmasını istediklerini aktardı.

Yaman, şunları kaydetti:

"HDP onların bir parçasıdır, farkı yoktur. Yetim kalan çocuklar babalarını ve ağabeylerini soruyor. Giden can geri gelmiyor. PKK onları şehit etti diyoruz. Allah hakkımızı bırakmasın, devleti başımızdan eksik etmesin. Devlet şimdiye kadar hep yanımızda oldu. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Devlet bizimle ilgileniyor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, Genelkurmay Başkanımızdan. Hepsine teşekkür ediyorum."

- Dürümlü katliamı

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların, köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, patlayıcı yüklü kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti.

Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının da dul kalmasına neden olmuştu.