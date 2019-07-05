Bu kez “Mısır” ile sofralara lezzet katacak

Birbirinden lezzetli ve sağlıklı ürünleriyle Türk halkının büyük bir beğeniyle tercih ettiği Duru Bulgur, inovatif ürün grubunun yeni üyesi “Duru Pratik Mısır” ile tüketicilerin karşısına çıktı. Daha önce Duru Pratik ürün grubunda; haşlanmış börülce, haşlanmış kırmızı fasulye, haşlanmış fasulye ve haşlanmış nohut gibi ürünlerle müşterilerine ulaşan Duru Bulgur, bu kez 400 gr ağırlığındaki haşlanmış mısır ile sofralara renk katacak. Duru Bulgur Mısır’da sofraları tamamlayacak kolaylıklar için en lezzetli yerli mısırlar özenle seçilip haşlandı. Porsiyonluk paketler halinde sunuldu. Duru Pratik Mısır salatadan mezeye, pilavdan çorbaya her tarifinize lezzet ve hız katacak.



Kısa zamanda sağlıklı alternatifler için düşünüldü



Duru Bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru, Duru Pratik’in hem pazar hem de tüketici için yeni bir ürün olduğunu belirterek, “Hem zamanı, hem sağlığı, hem de lezzeti önemseyen, yoğun bir iş temposunda çalışan insanlar için kurtarıcı bir ürün olarak planlanan Duru Pratik’te bu kez mısırla tüketicilerin karşısına çıktık. Yoğun iş hayatı insanları hızlıca hazırlanmış, geçiştirme gıdalara sürüklüyor. Bu da beraberinde sağlıksız beslenmeyi getiriyor. Duru Pratik tüketicilerimizin kısa zamanda lezzetli, sağlıklı, doğal ve temel besin ihtiyacını karşılayacak bir ürün. Kullandığımız özel ambalaj da Duru Pratik’i tüketicilerimizin gözünde güvenilir kılıyor” dedi.



