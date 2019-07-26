Bu köy gastronomi turizminin kalbi olacak

“Türkiye Gastronomi Köyü, proje alanının da içinde bulunduğu Sarıyer'deki Life Park Bahçeköy'de düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı.



Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, Anadolu'nun lezzetlerinin turistlere sunulacağı Gastronomi Köyü'nün Anadolu'ya turist akışı için çok büyük önem arz ettiğini söyledi.



Gastronomi Köyü’nün Anadolu tatlarını bütün dünyaya tanıtacağını vurgulayan Celal Toprak, projenin, gastronomi turizminin kalbi niteliğindeki olacağını ve Anadolu'ya taşınması gerektiğini ve projenin aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti.



Neden sosyal sorumluluk projesi olduğunu da açıklayan Celal Toprak, “Biz yıllardır uğraşıp da sürdürülebilir şekilde kurgulayamadığımız gastronomi projelerini de bu mekân sayesinde, bu aktiviteler yerleşkesi sayesinde başaracağız" dedi.