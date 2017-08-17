ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesince projelendirilen ve geçen yıl inşaatına başlanan "Güvercin Köy", açılışa hazırlanıyor.

Eskişehir'deki bu kuşların sevdalılarının heyecanla beklediği "Güvercin Köy"ü 75. Yıl Mahallesi'ndeki 25 dönüm alana inşa eden belediye, 136 kümes, kafeterya ve veteriner muayenehanesinden oluşan tesisi yakında faaliyete geçirecek.

Güvercin dernekleriyle yapılan görüşmeler sonucunda mimarların çizimini gerçekleştirdiği tesis, Eskişehir'de çatı aralarında, apartman sığınaklarında, güvensiz bahçelerde yetiştirilmeye çalışan güvercinlere "köy" olacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan bir grup güvercinsever iş adamının Odunpazarı Belediyesinden talep ettiği "Güvercin Köy" projesi, Türkiye'deki belediyelerden de ilgi görüyor.

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Rafet Burak Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güvercin Köy"de her biri 6 metrekareden oluşan kümeslerde yazlık ve kışlık yaşam alanı bulunduğunu söyledi.

Özen, tıpkı hobi bahçelerindeki alanlar gibi, kümeslerin vatandaşlara tahsis edileceğini belirterek, "Vatandaşlarımızı kuralarla belirleyeceğiz. Köydeki kümeslerden 36'sı belediyemize ayrıldı. Geriye kalan 100 kümes, hak sahiplerine bu ay içinde kurayla verilecek." diye konuştu.

- "Kamunun sırtına yük olmuyoruz"

Sosyal belediyecilik mantığıyla gerçekleştirdikleri projeleri önemsediklerini dile getiren Özen, şöyle konuştu:

"Belediye olarak 'Önce kamu' diyoruz. Bu yüzden de kamunun sırtına yük olmuyoruz. Tesisimizin etrafında 86 duvarımız var. Bu alanlar güvercinle ilgili iş yapan kurum ve kuruluşlara reklam amaçlı kiralanıyor. Bu sayede tesis, maliyetini 5 yıl içinde çıkarmış olacak. Bunun dışında kura ile verilecek kümeslerin de aylık 100 lira gibi sembolik bir kirası var. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Üniversitelerin açılmasıyla beraber tesis içinde birtakım heykel ve resim alanında sanat etkinlikleri duvarların iç yüzünü kaplayacak. Yani öğrencilerimiz için duvarlarımız boş bir tuval."

Özen, ülke genelinde projeye ilginin yoğun olduğunu aktararak, "Birçok belediye bizden bu projeyi talep ediyor. Onun dışında Brüksel'den de bir grup iş adamı projeyi şehirlerinde hayata geçirmek istediklerini söyledi. Bu durum bizleri çok mutlu etti." dedi.

- "Güvercin aşktır"

Eskişehir Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Vedat Akbıyık da belediye ile iş birliğiyle gerçekleştirdikleri "Güvercin Köy" projesinin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "Güvercin aşktır. En azından bu bizler için öyle. Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a teşekkürlerimizi iletiyorum. Türkiye'de ve ülke dışında projeye ilgi var. Zamanla bu tarz alanların artacağı kanısındayım." diye konuştu.