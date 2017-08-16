"Bu kurşunun hesabı sorulsun"

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda bacağından yaralanan Esma Şengüler'in tedavisi devam ediyor.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi servisinde tedavi gören 12 yaşındaki Esma'nın babası Fikret Şengüler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırısının ardından eşinin kendisini arayarak, kızının yaralandığını söylediğini aktardı.

Eşinin ağlayarak yardım istemesi üzerine çok telaşlandığını anlatan Şengüler, şöyle konuştu:

"O onda bulduğum ilk araçla eşimin yanına gittim. Eşim, yaralı kızım ve küçük çocuğumun duvar dibine saklandığını gördüm. Kızımın bacağından kanlar akıyordu. Kızımı aldığım gibi hastaneye getirdim. Nereden geldiği belli olmayan bir kör kurşun kızımın bacağına saplanmıştı. Hastanedeki doktorlar hemen müdahale ettikten sonra Van'a sevk ettiler. Hiçbir şey diyemiyorum, kör kurşundu geldi kızıma değil, yüreğime saplandı. Bu gelen kurşunun hesabı sorulsun. Ya kurşun küçük çocuğuma denk gelseydi ne olacaktı."

Anne Hatice Şengüler ise silah seslerini duyunca duvarın dibine gizlenmeye çalıştıklarını belirterek,"Kızım bana bacağının ağrıdığını söyleyince bacağından kanlar aktığını gördüm. Kendimizi hemen bir evin avlusunun içerisine atıp saklandık. Sonra eşim gelip bizi oradan aldı." dedi.

Hastanenin ortopedi doktoru Kamil Kaplan da ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan Esma'nın bacağındaki kurşunun çıkarıldığını, sağlık durumunun çok iyi olduğunu bildirdi.

Bu arada teröristlerce atılan bir roketin ilçe merkezindeki bir iş yerine isabet ettiği, olayda iş yerinde hasar oluştuğu öğrenildi.

PKK'lı teröristler, dün gece, Başkale-Hakkari karayolundaki İlçe Jandarma Komutanlığına havanlı saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda, evinin önünde oyun oynayan Esma Şengüler bacağından yaralanmıştı.



