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Bu merkezde sanata engel yok

- Sakarya Arifiye Zihinsel Yetişkin Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki resim, seramik, ahşap ve el sanatları atölyelerinde yapılan eserler, önemli günlerde satışa sunuluyor - Merkezin müdürü Topuz: - "Engellilere, sadece yeme içme ihtiyaçlarını gidermek şeklinde değil sosyal yönünün ağırlıkta olduğu bir bakım vermeye çalışıyoruz"

Bu merkezde sanata engel yok

SAKARYA (AA) - Sakarya'daki Arifiye Zihinsel Yetişkin Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin sakinleri, atölyelerde yaptıkları eserlerle engellerini aşmaya çalışıyor.

Arifiye ilçesindeki merkezde, engelliler, hem barınma ihtiyaçlarını gideriyor hem de müzik, eğitim ve çeşitli sanat uğraşlarıyla vakit geçiriyor.

Merkezdeki atölyede engellilerin yaptığı ürünler, özel gün ya da haftalarda satışa sunuluyor ve buradan elde edilen gelir ile malzeme ihtiyacı karşılanıyor.

Arifiye Zihinsel Yetişkin Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Murat Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir şekilde ailesi tarafından bakımı üstlenilmeyen, ailesiz kalmış hafif, orta ya da ağır yetişkin zihinsel engellilerin bakımını üslendiklerini söyledi.

Engellilere, sadece yeme içme ihtiyaçlarını giderme şeklinde değil, sosyal yönün ağırlıkta olduğu bakım vermeye çalıştıklarını dile getiren Topuz, "Bu yönde resim, müzik, seramik, ahşap, el sanatları, mehter, halk oyunları, galoş, spor ve bilgisayar atölyelerimiz haftanın her günü faaliyet göstermekte. Bunun yanı sıra sosyal aktivitelere de önem veriyoruz. Sık sık geziler, piknikler, organizasyonlar düzenliyoruz." diye konuştu.

Topuz, zihinsel engellilerle iletişimin öncelikle sevgi temelli olduğunu bildirdi.

Merkezde 105 engelliye hizmet verdiklerini aktaran Topuz, "9 tane atölyemiz var. Onlara zorla hiçbir şey yaptırmak mümkün değil, istemedikleri hiçbir şeyi yapmıyorlar. Dolayısıyla aktiviteleri severek, isteyerek, keyif alarak yapıyorlar. Zamanlarını böyle değerli geçirmekten de mutlu olduklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda halkın bilinçlendiğini anlatan Topuz, daha önce ailelerin zihinsel engellileri topluma bile çıkartmadığını, bu algının yavaş yavaş kırıldığını, dolayısıyla engellilerin daha fazla topluma karışıp kendilerini daha rahat ifade edebildiklerini belirtti.

Topuz, kurumda, sosyal aktivitelere ağırlık vermeyi planladıklarını bildirerek, şunları söyledi:

"Atölye sayımızı ve sosyal faaliyetlerimizi artırmak, onların hayatlarını, buradaki yaşamlarını, buradaki zamanlarını daha kaliteli hale getirmek, onları iyi yetiştirebilmek adına elimizden geleni yapacağız. Bireylerimiz sabah yaklaşık 08.00 gibi kalkıyorlar. Kahvaltı ve temizlikleri yapıldıktan sonra atölyelere dağılıyorlar. Öğlene kadar atölyedeler. Öğle yemeğinden sonra dinleniyorlar ve tekrar atölyelere gidiyorlar. Yaklaşık 16.00 gibi bitiyor atölye faaliyetleri. Ondan sonra serbest zamanları var, istediklerini yapabiliyorlar. Bazı engellilerimiz yakın mesafe olmak şartıyla kurum dışına çıkabiliyor. Bakım elemanlarımızın eşliğinde zamanlarını burada geçiriyorlar."


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