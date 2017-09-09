Bu panayır binlerce kişiyi ağırlıyor

BİLECİK (AA) - 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında, belediyenin tahsis ettiği 2 bin metrekare alanı kiralayan 300 esnafın bulunduğu panayır, günde ortalama 15 bin kişiyi ağırlıyor.

Züccaciye, takı, kıyafet, mutfak ve banyo için ev eşyaları, kitap, çorap, iç giyim, köfte ekmek, sucuk, lahmacun ve benzeri gibi çok sayıda ürünün satıldığı, sabahın erken saatlerinde açılıp, gecenin geç saatlerine kadar devam eden panayır, renkli görüntülere sahne oluyor.

Nüfusu 14 bin olan Söğüt'ün neredeyse 4 katı insanın gezdiği, 6 cadde ve bir sokakta kurulan panayırda yerini bir sene önceden kiralayan 300 esnaf, kendileri için belirlenen alanlarda ekmek parası kazanmaya çalışıyor.

Yıllardır panayırda köfte ekmek satan 55 yaşındaki Timburlenk Büyükasar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendini bildiğinden bu yana panayırın kurulduğunu söyledi.

Panayıra çevre illerden yoğun katılım olduğunu kaydeden Büyükasar, "Onlar geliyor biz de ekmek yiyoruz. Bu sene daha fazla katılım var. Seviyorlar bizleri, geliyorlar yani. Panayırlar dolayısıyla günlük gelirim yüksek." diye konuştu.

Hakan Keskin de binlerce ziyaretçinin tezgahın önünden geçtiğini belirterek, "Daha çok insan gelecek buraya. İşlerde de artış bekliyoruz bundan dolayı. Buraya geldiğimiz zaman ya araçlarımızda ya da öğretmen evleri veya misafirhanelerde kalıyoruz. Zaten dört gün sürüyor çok fazla zorlanmıyoruz. Kitap satıyoruz. Kitaba da yoğun ilgi var. O yüzden seviyoruz Söğüt'ü." ifadelerini kullandı.