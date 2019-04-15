Bu Ramazan Sodexo ile daha bereketli

İSTANBUL (AA) - Çalışanlarına gıda yardımını Sodexo Gift Pass çekleri ile yapan firmalar, her bin liralık Gift Pass siparişleri için anında 60 lira değerinde Gift Pass Çek kazanıyor.



Sodexo açıklamasına göre, Ramazan’da çalışanlarına erzak kolisi vermek yerine Sodexo Gift Pass çek vermeyi tercih eden firmalar, yüzde 39’a varan vergi avantajı kazanmanın yanı sıra erzak kolisinin taşınması, dağıtımı ve muhafazası gibi zorluklardan da kurtuluyor.



Çalışanlar ise erzak kolisinin içerisindeki ürünlere bağlı kalmak zorunda olmadan Sodexo’nun yaygın üye iş yeri ağından ihtiyaçları olan diledikleri ürünleri alabiliyor ve memnuniyetleri artıyor.



Detaylar ve kampanya koşulları "www.sodexoavantaj.com" sitesinde yer alıyor.

