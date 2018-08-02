Bu tarlada ürünleri müşteriler topluyor

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'nin Altunhisar ilçesinde alternatif tarım ürünlerinin yetiştirildiği tarlaya gelen müşteriler, ürünleri dalından toplayarak, toprak ve bitki kokusu eşliğinde farklı bir alışveriş yapıyor.

İlçede yaşayan 56 yaşındaki Ramazan Tüzün, emekli olduktan sonra patates, domates, soğan gibi ürünlere alternatif olması amacıyla 8 yıl önce tarlasına çilek ekti. Çilekten iyi verim elde edince de ahududu, böğürtlen, ekinezya, Meksika biberi, fesleğen gibi ürünler de yetiştiren Tüzün, ürünlerin satışını "topraktan müşteriye" sloganıyla tarlasında yapıyor.

Tarlaya gelerek ürünleri dalından toplayan müşteriler, hem organik ve sağlıklı beslenecek olmanın mutluluğunu hem de toprak ve bitki kokuları arasında farklı bir alışveriş yapmanın keyfini yaşıyor.

Ramazan Tüzün, Altunhisar'da patates, soğan, kabak, domates gibi ürünlere alternatif olaması için 8 yıl önce çilek yetiştirmeye başladığını söyledi.

Ürünleri tarlaya gelen müşterilerin topladığını belirten Tüzün, "Vatandaşların elleriyle isteyerek, severek toplaması için bu gayreti sarf ettik ve bu çabamızda başarılı olduk. Bizde toplama, depolama yok. Herkes kendi topladığını alır götürür. Yemek serbest. Gelenler ailecek toplar, topladığını tartıp, ücretini öder ve gider." dedi.

Ramazan Tüzün, çileğin yanı sıra kış çayı ekinezya, ahududu, böğürtlen, Meksika biberi, fesleğen yetiştirdiğini, ilçenin alternatif ürünlerin merkezi konumunda olduğunu ifade etti.

Ürünlerinin yüzde 100 doğal olduğunu dile getiren Tüzün, "Gübreleme yaparız ama suni ve fenni gübrelerden kullanmıyoruz. İnsan sağlığını olumsuz etkileyecek gübreler kullanmayız. İnsan sağlığını olumsuz etkilemeyen 12-24 saatte etkisi geçen ilaç kullanırız. Onu da mecbur kullanmak zorundayız, değilse hastalığa yakalanır çilek, elden gitmiş oluyor. Biz de gerçek neyse vatandaşa onu söyleriz." diye konuştu.

- "Kendim topluyorum, kendim yiyorum"

Tarlaya ürün toplamaya gelen Mustafa Güneş de organik çilek yetiştirildiğini duyduklarını ve bunun üzerine ailece tarlaya geldiklerini anlatarak, "Değişik bitkisel ürünler üretiyor, istifade ediyoruz. Hem spor yapıyoruz hem de güzelliklerden istifade ediyoruz. Güzel ürünler yetiştirmiş, hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.

Mersin'den gelen Mustafa Angı ise "Marketten gelinceye kadar değişim oluyor. Kendim topluyorum, kendim yiyorum. Markette buzdolaplarına giriyor, değişiyor. Toplaması zevkli. Buranın çileği daha güzel." şeklinde konuştu.

Ramiz Kahraman da tarlada çok güzel vakit geçirdiklerini, stres attıklarını söyledi.