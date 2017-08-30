Bu üniversitede 6 kıta ve 107 ülkeden öğrenci var

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Tarih, kültür, medeniyet ve ticaret şehri Gaziantep'in gözbebeği Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), 6 kıta ve 107 ülkeden 4 binin üzerinde yabancı öğrenciyi Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitimle geleceğe hazırlıyor.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarım asırlık bir çınar olarak nitelendirdiği GAÜN'ün geleneklerine bağlı bir üniversite olduğunu söyledi.

GAÜN'ün mühendislik alanında bölgenin en çok tercih edilen üniversitesi olduğunu anlatan Gür, tıp fakültesinin İngilizce ve Türkçe, mimarlık fakültesinin ise İngilizce eğitim verdiğine dikkati çekti.

Gür, Suriye'deki iç savaşın ardından 500 binden fazla Suriyelinin Gaziantep'te yaşamaya başladığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Devletimizin yürüttüğü politika gereği Suriyeli öğrenciler sisteme alındılar. Bizimle birlikte 8 üniversiteye Arapça eğitim hakkı verildi. Fakat diğer üniversiteler bunu yürütemediler. Bugün sadece Arapça eğitimi devam ettiren tek üniversite biziz. Dolayısıyla Gaziantep Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitim veren, 3 dilde diploma veren tek üniversitedir. Bütün kıtalardan, 107 ayrı ülkeden yabancı öğrencimiz var. Doğal olarak çevremizdeki ülkelerden daha fazla öğrencimiz var. Bin 900 Suriyeli öğrencimiz var. Yeni alınan kayıtlarla birlikte 4 binin üzerinde uluslararası öğrencimiz olacak. GAÜN'de 52 bin 500 öğrencimiz olduğunu varsayarsak yeni kayıtlarla bunların yüzde 8'ini yabancı öğrenciler oluşturacak. Hollanda, Fransa, Avusturya, Avustralya, Nijerya, Nijer, Türkmenistan, Kırgızistan, İran, İsrail, Suriye, Irak ve Madagaskar öğrenci aldığımız ülkelerden bazıları. Sadece Madagaskar'dan 12 öğrencimiz var. Burası bir cazibe merkezidir. Yabancı öğrencilerimizi Türkiye'nin gönül elçileri olarak yetiştiriyoruz."

- "Arapça 13 programda eğitim veriyoruz"

Yabancı öğrencilerin genellikle mühendislik, diş hekimliği, mimarlık ve tıp fakültelerini tercih ettiklerine işaret eden Prof. Dr. Gür, şunları söyledi:

"Arapça olarak 13 programda eğitim veriyoruz. Kontenjanlarımız sınırlı. YÖK'ün belirlediği kontenjanın bir tane bile üzerinde alamıyoruz. Bu öğrencileri ciddi bir taramadan ve ön elemeden geçiriyoruz. Puanlarına göre sıralama yapıyoruz. Üniversitemize gelen yabancı öğrencilerimiz buraya iyi adapte oluyorlar. En önemlisi, geçen yıl mühendislik fakültesinin 1, 2 ve 3'üncülüğü yabancı öğrenciler aldı."

Prof. Dr. Gür, yeni dönem kayıtlarının bittiğini, ek yerleştirmelerin yapılacağını belirterek geçen yıl yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen lisans programlarında yüzde 98'lik bir doluluk oranını yakaladıklarını, geçen yıl bu rakamın yüzde 95 olduğunu aktardı.

Türkiye ortalamasında yüzde 62,5 olan önlisans programlarındaki doluluğun ise yüzde 70 olduğuna işaret eden Gür, şunları kaydetti:

"Gönül istiyor ki devletin açtığı bütün kontenjanlar dolsun. Gaziantep gastronomi, tarih ve kültür şehri. Aynı zamanda Gaziantep halkının sıcaklığı, sevecenliği açısından öğrencilerin çok memnun olduğu bir şehir. 11 tane Madagaskarlı öğrencimiz var. Gaziantep neresi Madagaskarlı neresi. Yaşayan bir kampüsümüz var. Öğrenci odaklı bir yapımız var. Kampüsümüz kent merkezinde. Öğrencimiz ana kapıdan çıktığında şehre ayak basıyor. Bu da büyük bir avantaj."