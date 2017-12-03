AĞRI (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı 6. olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, "81 vilayetiyle 780 bin kilometrekare toprağıyla bu vatanın tek bir karışına, kimseye el uzattırmayız. Kim ki bu yola tevessül ederse işte Tendürek'te F-16 oluruz, Cudi'de F-16 oluruz, Gabar'da F-16 oluruz, Bestler Dereler'de F-16 oluruz, üstüne üstüne ineriz." ifadelerini kullandı.



"Yularını şu veya bu yabancı güce teslim etmiş hiçbir yapının, hiçbir kişinin bizlere faydasının dokunması mümkün değildir." diyen Erdoğan, "Adeta parasını verenin tepe tepe kullandığı bir katiller sürüsüne dönüşen PKK'nın ülkemizle ve milletimizle uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur." şeklinde konuştu.



Erdoğan, "Ülkemizde, benim Kürt kardeşlerimin kendilerini temsil etmek için terör örgütlerine, bölücü zihniyetli partilere de ihtiyacı yoktur." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:



"Bugün ülkemize yönelik saldırılar karşısında yedi düvele meydan okuyabiliyorsak bunda Kürt kardeşlerimizin bölücülük senaryolarını yırtıp atmasının çok büyük payı vardır."



"FETÖ ile birlikte yapıyorlar"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bizi ülkemizle ve siz kardeşlerimizle bütün bunlarla ilgili senaryolara boyun eğmedik diye cezalandırmaya, yargılamaya, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, Amerika. Senaryo belli, tezgah belli. Bunu ülkemizdeki işbirlikçileri aracılığıyla yapıyorlar, FETÖ ile birlikte yapıyorlar. Bu oyuna bizi getiremeyeceksiniz bunu böyle bilin. PKK'yı bunun için azdırdılar, FETÖ'yü bunun için sahaya sürdüler, DEAŞ'ı bunun için üzerimize saldılar hatta şu anda ana muhalefetin, diğer adıyla ana hıyanetin başında bulunan zatı da aynı amaçla kullanıyorlar."



"Ülkemizde elde edemedikleri neticeye, binlerce kilometre ötede aynı tezgahla, malzemeyle, senaryoyla ulaşmanın gayreti içindeler." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



Milletimiz şunu bilsin ki bu saldırıların, iftiraların, oyunların hiçbiri birbirinden bağımsız değildir. Hepsi de aynı gayeye yöneliktir, hepsi de Türkiye'ye diz çöktürmeyi amaçlamaktadır, hepsi de milletimizi birbirine düşürmeyi hedeflemektedir. İstedikleri kadar uğraşsınlar, başaramayacaklar."



"Ağrı-İzmir arasında üç sefer başlayacak"



Erdoğan, "Özelikle Ağrı-İzmir ile ilgili hava taşımacılığında sefer talepleri var. 24 Ocak 2018 itibari ile haftada üç sefer başlayacak." ifadelerini kullandı.



"Bütün teröristleri gömdük, gömüyoruz ve gömeceğiz"



Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap eden, Erdoğan, vatandaşlardan "tek millet" olmalarını istediğini söyleyerek, şunları dile getirdi:



"Türkçülük, Kürtçülük, Lazcılık, şuculuk, buculuk yok. Bizde sadece ve sadece tek millet var, tek bayrak var. Öyle paçavralar maçavralar bizim önümüze gelmesin. Bayrağımız bu. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Tek vatan... 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Vatanımızı bölmeye çalıştılar. Vatanımızı bölmeye çalışanlara da fırsat vermedik, vermeyeceğiz.



Tendürek Dağları'ndan tutun, Cudi'de, Gabar'da, Bestler Dereler'de bütün teröristleri gömdük, gömüyoruz ve gömeceğiz. Benim halkımın, vatandaşımın huzurunu, refahını bozanlar, şunu bilsinler ki karşılarında bizi bulacaklar.



"İbrahim Çeçen Üniversitesine tıp fakültesini de getireceğiz"



İbrahim Çeçen Üniversitesi ile kente üniversitenin geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçeride bir müjde vereceğim, o müjde de inşallah İbrahim Çeçen Üniversitesine tıp fakültesini de getireceğiz. Buradan ülkemizin doktorlarını yetiştireceğiz. Hastanemizde biraz gecikmeler oldu, Allah nasip ederse Mart ayına kadar da hastanemizi bitireceğiz. Bu hastane, tıp fakültemizin afiliyesi olacak ve tıp fakültesindeki öğrencilerimiz bu hastanede eğitimlerini alacaklar, Ağrı'nın dertli insanları da dermanını bu hastanede bulacaklar." diye konuştu.



Muhabir: A. Eda Ünlü Özen



