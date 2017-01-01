İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Ortaköy'de terör saldırısının gerçekleştirildiği gece kulübüne gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu.



Ardından polis merkezini ziyaret eden Hamzaçebi, burada bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 65 yaralının bulunduğunu, bunlardan 4 tanesinin durumlarının ciddiyetini koruduğunu söyledi.



Saldırıyı vahşi bir olay olarak tanımlayan Hamzaçebi, şunları aktardı:



"Henüz bu acımasız, vahşi olayı hangi örgütün veya kimin gerçekleştirdiği konusunda bir açıklama, bir belirleme yok. Ancak ilk kez terör örgütü ya da örgütleri, bu olayı planlayanlar, gerçekleştirenler farklı bir yöntem kullanıyorlar. Bugüne kadar bombalı araç ya da canlı bomba şeklinde bunları kullanmak suretiyle yapılan terör eylemleri dün gece itibariyle burada çok farklı bir yönteme bürünmüş durumda. Silahlı kişi ve Noel Baba kılığına girmiş kişi belki kişiler bilemiyorum, tabi ki bunu yetkililer açıklayacaktır."



"Bu yası hepimizin tutması gerekir"

Terörün, yılbaşı kutlaması yapan bir grubu hedef aldığını belirten Hamzaçebi, "İlk kez şöyle bir farklılık da ortaya çıkıyor; bir yaşam tarzını hedef alan saldırı söz konusudur, bu çok acı bir olaydır, en az bu terör olayının, bu vahşetin acısı kadar bu da çok acı bir olaydır. Çok çok üzgünüz tabi, çok üzgünüz. Allah'tan rahmet diliyorum ölenlere, yaralılara şifa diliyorum. Böylesi olayların tüm toplumu birleştirmesi gerekir, bu yası hepimizin tutması gerekir, bu yası hepimiz tutarsak terörü yeneriz. Gerçekten çok üzgünüm." diye konuştu.



"Terörü toplum olarak kanıksamamalıyız"

Bir gazetecinin olay yerindeki izlenimlerini sorması üzerine Hamzaçebi, yetkililerin delil tespit çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.



Delil tespit çalışmalarını yerinde incelediğini kaydeden Hamzaçebi, şöyle konuştu:



"Delil tespitini yaptıkları için biz sadece o arkadaşları izledik, bizzat bu delillerin toplandığı yere girmedim, bunu görebileceğim yerden olay yerine baktım. O vahşetin izlerini orada görüyorsunuz. O kutlamayı yapan topluluğun, grubun bulunduğu yerde büyük bir dağınıklık var, o silahın, ateşin elbetteki oradaki izleri var. Yetkililer delil topluyor şu anda. İnşallah bunu gerçekleştirenler yakalanır, sorumluları ortaya çıkar ancak dilerim ki bu terör olayı son olur. Terörü toplum olarak kanıksamamalıyız, buna alışmamalıyız, birileri böyle istiyor olabilir, buna karşı dimdik durmalıyız. Biz toplum olarak dimdik duralım, ayrım yapmayalım, bu yası hep birlikte tutalım, terörü yeneceğiz inşallah inanıyorum."



Herkesin bu olaydan mesaj alması gerektiğini ifade eden Hamzaçebi, sözlerini şöyle tamamladı:



"Her olaydan sonra güçlü demeçler vermek doğrudur, devlet böyle davranmalıdır, devlet hiçbir zaman zayıf olmamalı ama bu olayı da artık son olarak görmek lazım. Türkiye devleti bu terör olaylarını yenecek, önleyecek güçtedir. Devletin bu gücü göstermesi lazım bunu bekliyoruz."