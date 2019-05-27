Bu yaz otellerin yerini çadırlar alıyor

Döviz kurlarının yükselmesi ve yabancı turistlerin Türkiye’deki tatil yerlerine yoğun ilgi göstermesi ile birlikte otel fiyatları geçen seneye göre yüzde 17 artış gösterdi. Yabancı turistler otelleri tercih ederken, yerli turistler ise uygun fiyatlı tatil yapmanın yollarını arıyor. Konaklama için ayırdıkları bütçeyi azaltarak, tatil masrafını en aza indirmek isteyenlerin aklına ise ilk olarak kamp tatili geliyor. Tabii ki kamp tatiline çıkmadan önce kamp alanında ihtiyaç duyulacak malzemelerin temin edilmesi gerekiyor. İstanbul Bilişim’in Genel Müdürü Levent Menteşe, “Otel fiyatlarının yükselmesiyle kamp tatillerine olan ilgi artarken, kamp malzemeleri satışları da yükseldi. Doğru seçilen malzemeler ile daha rahat ve konforlu kamp tatili yapma fırsatı elde edebilirsiniz.” ifadelerinde bulundu.



Çadır alırken dikkat!



Kamp tatili için çadır seçimi yaparken, çadırın sahip olduğu özelliklere dikkat edilmesi gerekiyor.Öncelikle çadırın kumaşının su geçilmez olması ve iç tentenin nefes alabilen yapıda olması gerekiyor. Aynı zamanda çadırda hava pencerelerinin olması hava akışı sağlaması açısından önem taşıyor. Çadır alırken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer unsur ise ihtiyaca uygun boyutta çadırın seçilmesidir. Bununla birlikte çadır alırken, kurulum için gerekli olan malzemelerin de eksiksiz olduğunun mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.



Kampın olmazsa olmazı uyku tulumu



Kamp tatillerine giderken hangi mevsim olursa olsun gece saatlerinde havanın soğuma ihtimali düşünülerek, mutlaka bir uyku tulumu almak gerekiyor. Uyku tulumu seçerken hava sıcaklığını dengeleyen özelliğe sahip olduğuna dikkat ederek, hem üşümenin hem de terlemenin önüne geçilebilir. Bununla birlikte, taşınabilir tulum seçilmesi tatilcilere büyük kolaylık sağlıyor.



Kamp sandalyesi ile tatilin tadını çıkarın



Yaz tatilini kamp alanlarında geçirmek isteyenlerin mutlaka yanlarına alması gereken bir diğer ekipman ise kamp sandalyesi. Kamp sandalyesi satın alırken gündelik sandalyeler yerine daha profesyonel özellikte bir sandalyenin seçilmesi kullanım ömrünü uzatırken, kullanıcıya da konfor sağlıyor. Bununla birlikte her hava koşuluna uygun ve paslanmayacak özellikteki sandalyelerin tercih edilmesi gerekiyor.