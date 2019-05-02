Bu yazın en cesur, en lüks ve en eğlenceli işbirliği!

Dondurma ve çikolata dünyasının haz otoritesi Magnum ve kadınların doğal güzelliğini ön plana çıkaran ürünleri ile dünyanın en prestijli kozmetik markalarının başında yer alan Bobbi Brown, yazın ilham veren işbirliğini duyurdu. Magnum Yakut’un baştan çıkaran rengi, kadifemsi dokusu ve “duyusal bir haz” olarak tarif edilen eşsiz lezzeti, Yasemin Özilhan’ın favori renklerinden oluşan Bobbi Brown Crushed Liquid Lip koleksiyonuna yansıdı. Crushed Liquid Lip renk paletindekiMagnum Yakut rengi, bu yazın en eğlenceli ve cesur stillerini tamamlayacak.



Magnum Yakut X Crushed Liquid Lip, yumuşak dokusu ve zengin nemlendirici özelliğiyle dudaklarınıza tatlı bir parlaklık kazandırırken dudaklarınızda dolgun ve rahatlatıcı bir his yaratıyor. Eğlenceli ve çabasız, natürel tondaki Magnum Yakut X Bobbi Brown Crushed Liquid Lip, günden geceye kusursuz bir makyajın vazgeçilmezi olacak.



Magnum Yakut X Bobbi Brown Crushed Liquid Lip alanlara Magnum Yakut hediye



Magnum Yakut X Bobbi Brown Crushed Liquid Lip; Bobbi Brown İstinye Park, Nişantaşı, Bağdat Caddesi, Akmerkez, Palladium, Kentpark, Koru Park, Akasya AVM, Zorlu Center, Forum Bornova mağazalarında satışa sunulacak. Magnum Yakut X Bobbi Brown Crushed Liquid Lip satın alan herkese mağazalarda Magnum Yakut hediye edilecek.



Ayrıca, bu işbirliği, makyaj günleri ve özel sürprizlerle yaz boyunca Magnum Store İstanbul ve Alaçatı’ya taşınacak.